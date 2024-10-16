Проблемы с уличными видеокамерами будут решать в Қонаеве

Аким Қонаева Асхат Бердиханов обсудил с представителями полиции, коммунальных служб и акимата вопросы профилактики правонарушений и санитарной обрезки деревьев для улучшения работы видеокамер в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, аким города Асхат Бердиханов провел встречу с сотрудниками управления полиции, специалистами коммунальных служб, сотрудниками акимата и руководителями КСК.

На встрече обсуждались вопросы профилактики правонарушений. Ранее управление полиции проверило камеры видеонаблюдения в городе, и было выявлено, что в некоторых местах деревья их закрывают. В связи с этим аким поручил продолжить санитарную обрезку деревьев.

"Важно помнить, что мы несем ответственность за каждое событие в обществе. Мы должны уделять внимание таким вопросам, как раскрытие преступлений без промедления и предотвращение правонарушений. В целом, в областном центре ведется систематическая работа по обеспечению безопасности жителей", - сказал Асхат Бердиханов.

Также на встрече обсуждалась работа Единого контакт центра "109" и бесперебойное прохождение отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что в Қонаеве началась реставрация детских площадок. Ремонтные работы проводятся в 1-м и 2-м микрорайонах, другие заявки будут выполнены по очереди.

Помимо этого, ведутся работы по ремонту туристических дорог, охватывающие ключевые улицы и зоны отдыха. Завершение проекта планируется в следующем году. В акимате отметили, что в рамках генплана проводится капитальный ремонт дорог в микрорайонах 8-10.

Также в городе обновляют декоративные фонари вдоль тротуаров: за последние два месяца были отремонтированы опоры освещения на нескольких улицах. В ближайшее время планируется завершить работы по освещению улицы МО-25. Также обновлено 2000 метров изношенных электрических проводов.