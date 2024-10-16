Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Проблемы с уличными видеокамерами будут решать в Қонаеве

Опубликовано:

Асхат Бердиханов
Асхат Бердиханов. Кадр из видео: instagram.com/qonaev_akimdigi

Аким Қонаева Асхат Бердиханов обсудил с представителями полиции, коммунальных служб и акимата вопросы профилактики правонарушений и санитарной обрезки деревьев для улучшения работы видеокамер в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, аким города Асхат Бердиханов провел встречу с сотрудниками управления полиции, специалистами коммунальных служб, сотрудниками акимата и руководителями КСК.

На встрече обсуждались вопросы профилактики правонарушений. Ранее управление полиции проверило камеры видеонаблюдения в городе, и было выявлено, что в некоторых местах деревья их закрывают. В связи с этим аким поручил продолжить санитарную обрезку деревьев.

"Важно помнить, что мы несем ответственность за каждое событие в обществе. Мы должны уделять внимание таким вопросам, как раскрытие преступлений без промедления и предотвращение правонарушений. В целом, в областном центре ведется систематическая работа по обеспечению безопасности жителей", - сказал Асхат Бердиханов.

Также на встрече обсуждалась работа Единого контакт центра "109" и бесперебойное прохождение отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что в Қонаеве началась реставрация детских площадок. Ремонтные работы проводятся в 1-м и 2-м микрорайонах, другие заявки будут выполнены по очереди.

Помимо этого, ведутся работы по ремонту туристических дорог, охватывающие ключевые улицы и зоны отдыха. Завершение проекта планируется в следующем году. В акимате отметили, что в рамках генплана проводится капитальный ремонт дорог в микрорайонах 8-10.

Также в городе обновляют декоративные фонари вдоль тротуаров: за последние два месяца были отремонтированы опоры освещения на нескольких улицах. В ближайшее время планируется завершить работы по освещению улицы МО-25. Также обновлено 2000 метров изношенных электрических проводов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175117-problemy-s-ulichnymi-videokamerami-budut-reshat-v-onaeve/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie