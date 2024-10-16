"Пришла рассылка от имени учителя": глава АРРФР рассказала о своем столкновении с мошенниками

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала, как столкнулась с одним из способов онлайн-мошенничества в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наверное, я тоже тогда стала жертвой мошенников, когда взломали WhatsApp номер одного из учителей и от ее имени сделали рассылку с просьбой проголосовать за нее. Я прошла по ссылке, скачала и таким образом какие-то данные ушли", - говорит Мадина Абылкасымова.

Однако, по ее словам, она вовремя заблокировала телефон, переустановила мессенджеры и приложения.

"Также связалась с банком и предупредила на всякий случай, что мошенники получили доступ к моим персональным данным, потому что я скачала приложение, через которое проголосовала за своего учителя. То есть это тоже одна такая известная уловка, которую они используют", - подытожила она.

Вместе с тем, предложение запрета выдачи кредитов онлайн глава финрегулятора назвала преждевременным, а зампред Нацбанка - шагом назад. Вместо этого они предлагают рассмотреть ряд других механизмов, которые позволят лучше бороться с онлайн- мошенничеством.

В частности сегодня глава АРРФР рассказала о работе над вопросом возмещения ущерба гражданам, на которых оформили мошеннические кредиты. По ее словам, предусмотрено списание задолженности, если кредит был оформлен без личного участия заемщика.

Напомним, с 20 августа кредиторов Казахстана обязали списывать незаконно оформленные на граждан займы и "замораживать" их во время расследования дела по мошенничеству.

Также с 1 сентября кредиторы также должны будут списывать любые займы, которые были оформлены на гражданина, у которого установлен добровольный отказ на получение кредита. Ранее мы писали, что более 500 тыс. казахстанцев оформили запрет на кредиты, чтобы избежать мошенничества. Теперь банки не должны выдавать им новые займы.

Также напомним, в конце августа петицию за запрет онлайн-кредитов в Казахстане отклонили до начала голосования - на основании отсутствия правового механизма рассмотрения петиции по данной теме.

Добавим, несмотря на развитие различных систем киберзащиты, мошенники придумывают новые способы хищения личных данных казахстанцев. Они могут даже оформить кредиты на своих жертв. Что делать, если обнаружили чужой кредит, оформленный на свое имя в Казахстане, мы писали здесь.