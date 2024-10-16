Кандидата на должность акима наказали в Жамбылской области
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В Жамбылской области кандидата на должность акима сельского округа оштрафовали за нарушение предвыборной агитации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд рассмотрел административное дело в отношении казахстанца за проведение предвыборной агитации в период ее запрещения (ст.102 КоАП).
"Гражданин, нарушив нормы избирательного законодательства, 20 августа 2024 года проводил агитационные мероприятия на территории торгового центра, то есть в период до окончания регистрации кандидатов", - установил суд.
Решением избирательной комиссии регистрация кандидатов завершилась лишь 25 августа 2024 года.
А по Закону "О выборах в Республике Казахстан" предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.
"Гражданин свою вину не признал и пояснил, что он выдвинул свою кандидатуру самостоятельно и не был зарегистрирован по партийным спискам, что, по его мнению, не обязывало его соблюдать сроки агитации", - отметили в суде.
Доверенное лицо кандидата пояснило, что в день инцидента тот не проводил агитацию, а лишь перевел на русский язык для присутствующих слова своего доверенного лица.
"В ходе судебного разбирательства был исследован видеоматериал, подтверждающий факт проведения агитации в период ее запрещения, и другие доказательства, также были заслушаны показания свидетелей", - уточнили в суде.
Суд признал действия мужчины незаконными. На него наложили административный штраф в размере 55 тыс. тенге.
Постановление уже вступило в законную силу.
Отметим, что по ст.102 КоАП РК проведение предвыборной агитации до окончания срока регистрации кандидата, партийного списка, выдвинутого политической партией, в день выборов либо предшествующий им день, а также проведение агитации в день проведения республиканского референдума либо предшествующий ему день влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 25 МРП (92 300 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 35 МРП (129 220 тенге).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174990-kandidata-na-dolzhnost-akima-nakazali-v-zhambylskoy-oblasti/
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