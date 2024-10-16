Товары из Афганистана привезут в Алматы
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В Алматы пройдет выставка товаров из Афганистана. В Министерстве торговли и интеграции РК рассказали, что можно будет купить на выставке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщили в Министерстве, в Алматы в ближайшее воскресенье стартует выставка афганских товаров.
"20 октября 2024 года в 15:30 в выставочном центре "Атакент" в Алматы откроется выставка афганских товаров. В рамках мероприятия будут представлены ковры, ювелирные изделия, строительные товары, бытовая и промышленная химия, овощи, фрукты и продукты питания", – рассказали в пресс-службе Минторга.
Отмечается, что выставка будет работать 20 октября в 15:30–18:00 и 21-22 октября с 10:00 до 17:30.
Адрес проведения: улица Тимирязева, 42.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ высказался о ситуации в Афганистане и сотрудничестве с этой страной.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174937-tovary-iz-afganistana-privezut-v-almaty/
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