Полицейские задержали казахстанца, задолжавшего 2 млн тенге своим детям

В Алматы полицейские задержали мужчину, задолжавшего детям алименты на сумму более 2 млн тенге. Ранее он был объявлен в розыск, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на портал Polisia.kz.

Как рассказали в подразделении миграционной службы Алматы, мужчина в течение года игнорировал решение суда о выплате алиментов своим детям и даже был объявлен в розыск.

"Сумма долга по алиментам своим детям на сегодня составила свыше 2 млн тенге. Сотрудниками нашего подразделения мужчина задержан и, согласно юрисдикции, для дальнейшего исполнения решения суда о взыскании суммы долга передан частному судебному исполнителю", – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница области Абай не выплачивала несколько лет алименты своему сыну. За это ее приговорили к лишению свободы.

В августе прошлого года житель Усть-Каменогорска не платил алименты двум детям 6 лет и задолжал 4 млн тенге. Ему заменили ограничение свободы на лишение.

В мае этого года казахстанец прикинулся мертвым, чтобы не платить алименты, в июне госорганы выяснили, что фермер из Алматинской области имел значительный доход, но отдавал минимальные выплаты детям.

Также стало известно, что павлодарец не хотел платить долг перед детьми и 8 лет скрывался в другой стране.