Предприятию на 9 месяцев запретили работать в Алматинской области

ТОО в Алматинской области привлекли к административной ответственности за антропогенное воздействие на окружающую среду без необходимого экологического разрешения, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, осуществление деятельности, связанной с негативным воздействием на окружающую среду, допускается только при наличии экологического разрешения, выданного в соответствии с законодательством РК.

В отношении ТОО возбуждено административное дело за незаконное осуществление антропогенных воздействий на окружающую среду без экологического разрешения, являющегося необходимым условием для работы в данной отрасли (ст.328 ч.4 КоАП).

В ходе судебного заседания представитель ТОО подтвердил указанные обстоятельства и признал, что не получал соответствующее экологическое разрешение.

В суде добавили, что в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, судом было признано признание вины, отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда ТОО признано виновным в совершении административного правонарушения и с учетом смягчающих обстоятельств сумма штрафа в размере 2,5 млн тенге была сокращена на 30 процентов. Таким образом, на ТОО наложено взыскание в виде штрафа в размере 1,8 млн тенге с запрещением деятельности сроком на 9 месяцев.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области компанию "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." оштрафовали на 50 млн тенге. Внеплановая проверка показала, что в пруд-накопитель хозяйственно-бытовых сточных вод хлоридов слили почти на тонну больше, чем разрешено.

Добавим, согласно ст.328 ч.4 КоАП осуществление антропогенного воздействия на окружающую среду без экологического разрешения, когда его получение являлось обязательным для вновь введенного в эксплуатацию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, либо без обязательной декларации о воздействии на окружающую среду влечет штраф для субъектов среднего и крупного предпринимательства в размере двухсот процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, с запрещением деятельности на срок до трех лет.