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В МНЭ обещали разобраться, есть ли задолженность в рамках строительства LRT

Опубликовано:

Строительство LRT в Астане
Строительство LRT в Астане. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минфина Мади Такиев на брифинге в кабмине прокомментировал информацию о том, что одной из организаций, занятой в строительстве LRT, вовремя не выплатили деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты рассказали об обращении ИП, чья спецтехника и работники якобы были привлечены к работам по строительству надземного метро в Астане. По их словам, им не выплатили оплату за август. Кроме того, они утверждают, что задержки были до этого.

"Я первый раз об этом услышал. Что касается LRT - там проблем нет, там деньги заемные. Это надо рассмотреть, наверное, взаимоотношения с подрядчиками и субподрядчиками. В целом все, что касается LRT- там все обязательства исполняются, деньги своевременно выделяются. Я просто не понял этот вопрос. Если дадите, что за предприниматели, давайте уточним", - сказал Мади Такиев

Глава Министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров добавил, что правительство принимает все необходимые меры для скорого завершения строительства проекта.

"Мы принимаем все меры, в том числе по привлечению возвратно-заемного финансирования. И насколько я знаю, на следующий год уже определенные решения принимаются, подрядчики без денег не останутся.

Наша задача этот проект быстро закончить, закрыть этот вопрос. Поэтому мы акимату переадресуем этот вопрос, пусть они разберутся, что с подрядчиками. Когда такие стройки идут, там возникает вопрос своевременной оплаты. У каждого там своя правда, и у подрядчика, и того, кто принимает эту работу, и так далее. Разберемся", - заверил он.

Напомним, ранее в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. Кроме того, в Антикоре на прошлой неделе сообщили, что были завершены уголовные дела по фактам хищения при строительстве надземного метро в Астане.

Решение об окончании строительства LRT в Казахстане и расследование

Напомним, в январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре того же года занимавший на тот момент пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что было принято решение достроить легкорельсовый транспорт в столице. Позже в Минфине рассказали, на какие средства достроят LRT. В октябре экс-премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

В прошлом году столичный аким Женис Касымбек сообщил, что на строительство данного проекта могут потребоваться сотни миллиардов тенге. А Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что теперь принципиально важно своевременно завершить строительство LRT.

Также сообщалось, что правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс. В январе 2021 года Талгата Ардана и Каната Султанбекова объявили в розыск.

В мае того же года семерым подсудимым огласили приговор, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

Также Антикоррупционная служба вызвала на допрос экс-главу правления Astana LRT Ардана Талгата. Сообщалось, что подозреваемый находится за пределами Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174543-v-mne-obeshchali-razobratsya-est-li-zadolzhennost-v-ramkah-stroitelstva-lrt/

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