Кортеж из более 10 машин устроил беспредел на дорогах Туркестана (видео)

В Туркестане молодые люди в 3 часа ночи пытались снять видео с участием кортежа с более 10 автомобилями, а после оказали сопротивление прибывшему наряду полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, нарушение порядка было выявлено в ходе наблюдения за камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления Туркестанской области.

В районе 03:00 часов ночи полицейские зафиксировали серьезные правонарушения со стороны водителей нескольких транспортных средств.

"Установлено, что на пересечении улиц Ж. Майкотова и Алматы более десяти автомобилей Lexus RX330, Hyundai Elantra, Daewoo Nexia, Lada, ВАЗ-2114, без государственных регистрационных номеров, двигались кортежем по проезжей части. Об этом незамедлительно было сообщено ближайшему наряду патрульной полиции.

Прибывший на место происшествия автоэкипаж потребовал остановиться автомобилям, нарушившим правила дорожного движения. Однако водители не подчинились законным требованиям полиции", - сообщают правоохранители.

На помощь прибыл еще один наряд полиции, и в результате проведенных мероприятий правонарушителей удалось остановить.

"При проверке выяснилось, что автомобили создавали помехи для ночного покоя жителей и не соблюдали правила дорожного движения. С молодыми людьми, которые пытались снять видео, была проведена профилактическая и разъяснительная работа", - сообщает ведомство..

В итоге автомобили нарушителей помещены на штрафстоянку. Владельцы транспортных средств были привлечены к административной ответственности по нескольким статьям, включая управление транспортом без государственных регистрационных знаков и выезд на встречную полосу. Им предстоит оплатить штрафы в размере 140 тысяч тенге.

Напомним, ранее в конце сентября на одной из дорог Павлодара сняли на видео свадебный кортеж, водители трех авто в котором нарушили ПДД. В частности, из одной машины по пояс вылез человек. Нарушителей привлекли к ответственности.

В мае в Алматинской области полицейские задержали участников кортежа автомобилей: машины в ряду двигались "змейкой", а сами пассажиры, несовершеннолетние подростки – вылезали из окон. Водителей привлекли к ответственности, машины забрали на штрафстоянку, в отношении родителей несовершеннолетних также приняли меры.

Также весной в Павлодаре наказали любителей экстремальной езды, которые в свадебном кортеже нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию. На каждого из них был наложен штраф.