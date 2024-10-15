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"Телефон ему отдай": женщина заступилась за парня при ограблении в Астане (видео)

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

Астанчанка стала свидетельницей ограбления, совершенного на улице. Она вызвала полицию - и благодаря ей подозреваемого быстро задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, утром житель столицы возвращался домой, когда в одном из дворов к нему подошел незнакомый мужчина и завел с ним беседу.

Сначала он попросил телефон для звонка. Получив устройство, злоумышленник начал требовать у него деньги. Однако, получив отказ, мужчина стал угрожать.

Под давлением потерпевший с помощью мобильного приложения банка перевел злоумышленнику денежные средства в размере 44 тысяч тенге. После этого агрессор потребовал еще денег, заставляя парня позвонить своим друзьям.

В этот момент к месту происшествия подошла местная жительница, которая вызвала полицию.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП района Алматы задержали 30-летнего мужчину. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания", - сообщают правоохранители.

Департамент полиции Астаны выражает особую благодарность неравнодушной местной жительнице за активную гражданскую позицию и оперативное реагирование на ситуацию.

Напомним, ранее в Шымкенте посетители ломбарда задержали вооруженного грабителя. В заведение вошел человек в медицинской маске с пистолетом в руке, и потребовал у кассира денег. Его обезвредил и удерживал до прибытия полиции 18-летний парень, которого позже наградили благодарственным письмом.

В августе грабителей помог задержать сотрудник ломбарда в Актобе. Мужчины пытались заставить случайного прохожего сдать в ломбард смартфон и забрать у него деньги. Но благодаря бдительному работнику этого удалось избежать - он вызвал полицию.

Два года назад алматинский таксист помог стражам порядка вычислить одного из мародеров с оружием. Как выяснили в полиции, задержанный гражданин был активным участником беспорядков и других противоправных действий на территории Алматы.

Ранее в Сатпаеве девушка, чью маму ограбили, отправилась на поиски преступника. Она нашла незнакомца, который в тот момент был пьян, подралась с ним, сама его задержала и передала в руки полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174364-zhenshchina-zastupilas-za-parnya-pri-ograblenii-v-astane-video/

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