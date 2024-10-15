Казахстанцев начали обманывать новым способом: Антикор сделал заявление

Мошенники начали использовать в своих махинациях название республиканской акции "Народный юрист". Соответствующие видео распространяют в интернете, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Мошенники начали распространять в интернете поддельные видеоролики, созданные с использованием искусственного интеллекта. Таким образом они пытаются заставить доверчивых людей переходить по ссылкам и предоставлять свои личные данные, якобы для связи с юристом на платной основе, сообщается в Telegram-канале Антикора.

Видеозаписи состоят из монтажных кадров и сопровождаются фальшивым звуковым сопровождением.

Антикоррупционная служба напомнила, что все юридические консультации в рамках акции "Народный юрист" предоставляются бесплатно.

Важно отметить, что республиканская акция проводится исключительно в офлайн-формате.

Граждан призвали не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.

Ранее мы рассказывали о новом способе мошенничества. Злоумышленники сначала обманывают реальных работодателей жертвы, войдя в доверие. А они потом заставляют работников связаться с мошенниками.

Недавно астанчанку заподозрили в обмане. По версии следствия, она публиковала объявления о выигрыше денег. Но, чтобы забрать, необходимо было заплатить до 20% от суммы выигрыша.

Также мы писали, как у казахстанцев воруют деньги при помощи медуслуг.