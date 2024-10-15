Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцев начали обманывать новым способом: Антикор сделал заявление

Опубликовано:

Мужчина за ноутбуком
Хакер. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Мошенники начали использовать в своих махинациях название республиканской акции "Народный юрист". Соответствующие видео распространяют в интернете, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Мошенники начали распространять в интернете поддельные видеоролики, созданные с использованием искусственного интеллекта. Таким образом они пытаются заставить доверчивых людей переходить по ссылкам и предоставлять свои личные данные, якобы для связи с юристом на платной основе, сообщается в Telegram-канале Антикора.

Видеозаписи состоят из монтажных кадров и сопровождаются фальшивым звуковым сопровождением.

Антикоррупционная служба напомнила, что все юридические консультации в рамках акции "Народный юрист" предоставляются бесплатно.

Важно отметить, что республиканская акция проводится исключительно в офлайн-формате.

Граждан призвали не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.

Ранее мы рассказывали о новом способе мошенничества. Злоумышленники сначала обманывают реальных работодателей жертвы, войдя в доверие. А они потом заставляют работников связаться с мошенниками.

Недавно астанчанку заподозрили в обмане. По версии следствия, она публиковала объявления о выигрыше денег. Но, чтобы забрать, необходимо было заплатить до 20% от суммы выигрыша.

Также мы писали, как у казахстанцев воруют деньги при помощи медуслуг.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174335-kazahstancev-nachali-obmanyvat-novym-sposobom-antikor-sdelal-zayavlenie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie