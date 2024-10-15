Казахстанцев начали обманывать новым способом: Антикор сделал заявление
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Мошенники начали использовать в своих махинациях название республиканской акции "Народный юрист". Соответствующие видео распространяют в интернете, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Мошенники начали распространять в интернете поддельные видеоролики, созданные с использованием искусственного интеллекта. Таким образом они пытаются заставить доверчивых людей переходить по ссылкам и предоставлять свои личные данные, якобы для связи с юристом на платной основе, сообщается в Telegram-канале Антикора.
Видеозаписи состоят из монтажных кадров и сопровождаются фальшивым звуковым сопровождением.
Антикоррупционная служба напомнила, что все юридические консультации в рамках акции "Народный юрист" предоставляются бесплатно.
Важно отметить, что республиканская акция проводится исключительно в офлайн-формате.
Граждан призвали не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.
Ранее мы рассказывали о новом способе мошенничества. Злоумышленники сначала обманывают реальных работодателей жертвы, войдя в доверие. А они потом заставляют работников связаться с мошенниками.
Недавно астанчанку заподозрили в обмане. По версии следствия, она публиковала объявления о выигрыше денег. Но, чтобы забрать, необходимо было заплатить до 20% от суммы выигрыша.
Также мы писали, как у казахстанцев воруют деньги при помощи медуслуг.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174335-kazahstancev-nachali-obmanyvat-novym-sposobom-antikor-sdelal-zayavlenie/
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