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Более 500 надписей с рекламой закрасили в Темиртау

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Акция "Stop граффити"
Акция "Stop граффити". Фото: polisia.kz

В Темиртау и поселке Актас прошла масштабная акция "Stop граффити", направленная на борьбу с наркопропагандой и повышение осведомленности о проблеме наркомании, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, акция стала частью комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.

Мероприятие в Темиртау организовали совместно с сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области, УП города и территориальных отделов.

Акимат Темиртау также оказал поддержку. В акции приняли участие представители волонтерского центра "Шанырак", а также студенты Карагандинского индустриального университета и колледжей. Всего в мероприятии участвовало около тысячи человек.

В ходе акции в Темиртау было закрашено более 500 надписей с рекламой наркосайтов, уничтожено пять листовок с рекламой наркотиков, раздавались информационные буклеты, и проводились беседы для разъяснения негативных последствий наркомании. Также был организован автопробег по центральным улицам города.

В поселке Актас к акции присоединились сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП региона и отдела полиции Сарани, представители местных органов власти, военнослужащие Министерства обороны, работники ТОО и волонтеры.

В ходе мероприятия была выявлена 21 граффити с рекламой наркотиков. Их успешно удалили. Также на стенах были нанесены рисунки по профилактике наркомании и наркобизнеса, а жителям поселка раздавали памятки по предотвращению интернет-мошенничества.

Ранее сотрудники отделения местной полицейской службы УП Павлодара вместе с волонтерами Центра развития молодежных инициатив, а также "Жастар рухы" взяли аэрозольные баллончики с краской и закрасили более 100 граффити с рекламой наркотиков. Также в ходе мероприятия в общественных местах раздали памятки и дали разъяснения об ответственности в части потребления и распространения запрещенных веществ.

В Алматы также принял эстафету и вышел на улицы с масштабной акцией по борьбе с наркорекламой. Под лозунгом "Нашақорлыққа жол жоқ" более пяти тысяч наркограффити исчезли с фасадов зданий, заборов и городских объектов благодаря слаженным усилиям полиции, акимата, студентов и волонтеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174058-bolee-500-nadpisey-s-reklamoy-zakrasili-v-temirtau/

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