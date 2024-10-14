Стало известно о состоянии пострадавших при крупном пожаре в Карагандинской области

Медики рассказали о состоянии пострадавших во время крупного степного пожара, который недавно охватил Карагандинскую и Павлодарскую области, передает ekaraganda.kz.

На сегодняшний день из пяти пострадавших только двое выписаны, остальные продолжают лечение.

"Двое пациентов находятся в отделении, двое пациентов выписаны на амбулаторное лечение, один пациент находится в отделении реанимации. Все пациенты получают полное медицинское лечение", - сообщили медики.

Напомним, 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области начался пожар, который затем перекинулся на Павлодарскую область.

Как стало известно, при тушении пожара в селе Шоптыколь Каркаралинского района пострадали пять человек. Состояние четверых оценивалось как стабильное, однако один пациент находился в тяжелом состоянии в реанимации с ожогами 35% тела.