"Внимание всем": эвакуироваться из здания призвали алматинцев 17 октября

В Алматы 17 октября состоится общегородская сейсмотренировка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города. Жителей города попросили принять в ней активное участие.

По информации акимата Алматы, 17 октября в 10 часов утра будет проведена плановая общегородская сейсмотренировка. В этот день будет протестирована система экстренного оповещения населения Mass Alert.

Сообщается, что сейсмотренировка начнется с автоматического перехвата теле- и радиовещательных каналов, включения сиренно-речевых установок с сигналом "Внимание всем!", а также уведомления на телефон.

"После получения сигнала необходимо эвакуироваться из здания на открытую площадку. Основная цель сейсмотренировки - повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, отработка маршрутов эвакуации в безопасные места", - сказано в сообщении.

Жителей города попросили не паниковать и принять активное участие в сейсмотренировке. К слову, оповещение впервые будет доступно также и для пользователей операционной системы iOS.

"Пользователям мобильных устройств поступит тестовое оповещение с пометкой "Национальное оповещение", для некоторых пользователей устройств с операционной системой Android с пометкой "Президентское оповещение". В соответствии с международной спецификацией все изготовители телефонов применяют эти названия на уровне операционных систем своих мобильных устройств при запуске государственными органами тестовых или экстренных оповещений", - предупредили в акимате.

При этом, владельцы устройств iPhone получат уведомления на телефон только с программным обеспечением iOS 18. По данным акимата города, для этого необходимо обновить свои устройства до iOS 18. В случае если устройство не обновилось автоматически, следует сделать это вручную.

В акимате также уточнили, что 31 мая текущего года прошло успешное тестирование для пользователей устройств с операционной системой Android. Как сообщалось ранее, на втором этапе к системе электронного оповещения подключат пользователей устройств c iOS.

Напомним, сейсмотренировка в Алматы прошла в мае текущего года. В акимате Алматы тогда рассказали, как вести себя во время сейсмотренировки.

Что нужно подготовить

Составьте семейный план действий при землетрясении.

Определите место встречи (сбора) для семьи после происшествия.

Выберите безопасные места в квартире для укрытия. Это места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами. Посмотрите в техплане, техпаспорте.

Заранее определите путь эвакуации из здания и уберите тяжелые предметы.

Отметим, что еще одна сейсмотренировка прошла в Алматы в феврале текущего года. Во время сейсмотренировки алматинцы почувствовали реальное землетрясение - на территории Китая произошел афтершок. В Алматы он ощущался как толчки в два балла.