Военнослужащего Нацгвардии нашли мертвым в Шахтинске
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Тело военнослужащего-"контрактника" нашли в квартире одной из многоэтажек Шахтинска - его обнаружили повешенным на ремне, передает МИА "Казинформ"со ссылкой на РгК "Орталық" Национальной гвардии РК.
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Трагедия произошла в воскресенье, 13 октября.
"По предварительной информации, военнослужащий контрактной службы совершил суицид на почве семейно- бытового конфликта. Командование РгК "Орталық" Национальной гвардии Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - заявили в пресс-службе ведомства.
Месяц назад в Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего. Информацию прокомментировали в МВД и в пресс-службе института.
В полиции заявили, что по данному факту Южным региональным Военно-следственным управлением начато досудебное расследование.
В институте сообщили, что парень мог совершить суицид.
Спустя несколько дней в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По факту возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что скончался офицер одной из воинских частей Аягозкого гарнизона - по предварительной информации, он тоже совершил суицид.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173731-voennosluzhashchego-nacgvardii-nashli-mertvym-v-shahtinske/
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