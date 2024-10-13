"В руках - охотничий кинжал": на потасовку в Алматы отреагировала полиция
Опубликовано:
В Сети распространилось видео с небольшой потасовкой в Алматы между мужчинами. По словам очевидца, в руках у одного из них был кинжал, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Almaty News. На кадрах - небольшая потасовка между мужчинами. Один из них, как сообщает автор поста, был вооружен кинжалом.
"В руках - охотничий кинжал", - утверждает очевидец.
Корреспондент NUR.KZ в департаменте полиции Алматы рассказали, что по данному факту проводится расследование.
"Правонарушители задержаны и доставлены в полицию. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.
В отношении них непременно будут приняты меры в соответствии законодательством", - гласит ответ полиции.
В июле в Алматы драка с применением оружия попала на видео в Алматы. Пострадал государственный земельный инспектор, подозреваемым оказался хозяин ларька.
В сентябре в южной столице подрались пассажиры городского автобуса - трое мужчин набросились на пассажира и начали его избивать. Из-за этого водитель остановил автобус и вмешался в ситуацию в салоне. В полиции тогда начали проверку.
Позже в алматинском баре произошла потасовка со стрельбой.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173599-v-rukah-ohotnichiy-kinzhal-na-potasovku-v-almaty-otreagirovala-policiya/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.