В какой валюте хранит свои сбережения глава Нацбанка

На брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов, отмечая высокую ставку депозитов в тенге, рассказал, в какой валюте сам хранит свои сбережения, передает корреспондент NUR.KZ.

В Нацбанке отметили, что большая часть казахстанцев предпочитает хранить свои сбережения в тенге. По словам Сулейеменова, большую часть средств на депозитах он также хранит в тенге.

"Банки, в которые кладутся депозиты, стабильны, тенговые проценты достаточно высокие, поэтому люди голосуют кошельком - и вы, и я, все мы, наверное, в основном, в тенге держим депозиты.

У меня процентов 15, наверное, сбережений в иностранной валюте, остальное - в тенге. 15%, потому что я в командировки по работе езжу, иногда из-за рубежа надо заказать такие вещи, которых у нас нет, но абсолютное большинство моих депозитов в тенге", - рассказал Сулейменов.

Напомним, накануне эксперты высказались о курсе доллара в казахстанских обменниках, который приблизился к отметке 500 тенге. А сегодня Нацбанк Казахстана озвучил решение по базовой ставке, она вновь была сохранена на уровне 14,25 % годовых.

На брифинге по данному поводу Тимур Сулейменов высказался о соотношении доллара к тенге. По его словам, установления курса на уровне 500 тенге и выше не ожидается. При этом он подчеркнул, что не может давать обещаний относительно курса валют.

Кроме того, Сулейменова спросили, стоит ли рекомендовать правительству менять прогноз по курсу в свете недавнего удорожания доллара. По его мнению, такой необходимости нет.

Также на брифинге представители Нацбанка на брифинге высказались, куда, по их, мнению, казахстанцам стоит вкладывать свои сбережения для получения большого дохода.