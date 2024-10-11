Не рассматривать доллары как инструмент сбережения посоветовал казахстанцам глава Нацбанка

Представители Нацбанка на брифинге высказались, куда, по их, мнению, казахстанцам стоит вкладывать свои сбережения для получения большого дохода, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению замглавы Нацбанка Алии Молдабековой, проще всего хранить деньги на депозите, а для вложения в акции и облигации обратиться к профессионалам.

"Часть сбережений у многих казахстанцев лежит в валюте, потому что они планируют какие-то покупки, связанные с зарубежными товарами, может быть, они откладывают на отдых или обучение детей, поэтому вопрос выбора валюты индивидуальный.

Что касается отдельных инструментов, тут хотелось бы подсказать, что, к сожалению, чтобы инвестировать в различные классы инструментов, необходимо прибегать к услугам профессионалов, потому что самому определять, какую ценную бумагу сегодня купить – это очень сложно.

Проще всего – это депозиты, потому что от вас зависит только выбор банка. Касательно инвестирования в акции, облигации, валюты отличные от тенге и доллара – требуется набор знаний и навыков, или надо обращаться к профессионалам, может, брокерским организациям и т. д.", - считает она.

Замглавы Нацбанка Акылжан Баймагамбетов ответил, что способ вложений зависит от того, какой риск-аппетит у человека и сколько ему лет.

"Есть такое понятие, как "риск-аппетит", он у каждого свой, это зависит от вашей склонности к риску, приемлемости риска. Если вы моложе, и у вас есть больше времени до пенсии, у вас больше времени допустить какие-то просадки в портфеле.

Базовая вещь, наверное, которая у вас должна быть в портфеле – это депозит. Подушка безопасности. Депозиты гарантируются, нужно знать суммы гарантирования: общая сумма гарантирования – до 20 млн тенге во всех валютах, сберегательные депозиты – на полную сумму в 20 млн гарантируются, прочие депозиты – на 10 млн тенге, в валюте – только 5 млн тенге. Нужно распределять деньги между разными банками, не складывать все "в одну корзину".

Дальше, если у вас больше риск-аппетит, вам нужно понимать, что когда вы приходите на фондовый рынок, на нем может быть как рост, так и просадка. К этому надо быть готовыми, потому что вы на фондовом рынке можете потерять деньги. Нужно в этом случае обратиться к профессионалам. Вряд ли имеет смысл покупать какие-то отдельные акции. Тем более, там риск довольно высок, нужно диверсифицировать портфель и т. д.", - заявил спикер.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов решил посоветовать казахстанцам, чего в вопросе сохранения денег делать не надо.

"Я скажу то, что не надо делать. Не надо рассматривать такую валюту, как доллар, евро, фунт, как инструмент сбережения и инвестирования. Валюту нужно использовать только там, где она тебе нужна по операциям: если ты бизнесмен – для покупки, если ты гражданин – для отпуска, личных нужд. Рассматривать валюту как инструмент инвестиций и сбережения я бы точно не советовал", - заявил он.

Напомним, сегодня, 11 октября, Нацбанк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке - она вновь сохранена на уровне 14,25 % годовых.

Вместе с тем, курс доллара в казахстанских обменниках приближается к отметке 500 тенге. О причинах высказались казахстанские экономисты.

На брифинге Нацбанка по базовой ставке глава ведомства высказался о соотношении доллара к тенге. По его словам, Нацбанк и сейчас не ожидает установления курса на уровне 500 тенге и выше. Однако председатель НБ также отметил, что не может давать каких-либо обещаний относительно курса валют.

Также Тимура Сулейменова спросили, стоит ли рекомендовать правительству менять прогноз по курсу в свете недавнего удорожания доллара. Глава Нацбанка сообщил, что такой необходимости нет, так как средний курс годовой курс как раз в районе 460 тенге, как и обозначено в прогнозе социально-экономического развития правительства на 2024-2026 годы.

Ранее на вопросы по поводу курса в кулуарах сената отвечал вице-министр национальной экономики Арман Касенов. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет – несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.