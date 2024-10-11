Снегопады и морозы до 10 градусов прогнозируют в Казахстане в выходные
Опубликовано:
В предстоящие выходные на большей части Казахстана ожидаются снегопады и понижение температуры воздуха до 2-10 градусов мороза, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 12-14 октября территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения.
На большей части страны ожидаются снегопады, в центре и на востоке республики сильные снегопады с ухудшением видимости, а на дорогах будет образовываться гололедица.
На юге и юго-востоке Казахстана прогнозируются дожди, в горных районах осадки в виде дождя и снега.
По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман.
Лишь на западе страны, благодаря антициклону, прогнозируется малооблачная погода, но антициклон усилит ночное понижение температур до 5-10 градусов мороза, на остальной территории ночью столбики термометров опустятся до 2-10 градусов со знаком минус, лишь в южных регионах ночью ожидается 5-10 тепла.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173056-snegopad-i-morozy-do-10-gradusov-prognoziruyut-v-kazahstane-na-vyhodnye/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.