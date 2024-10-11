18 тонн мусора вывезли с окрестностей рынка в Алматинской области

В селе Отеген батыра Алматинской области собрали и вывезли 18 тонн мусора с окрестностей рынка. Мероприятие объединило около 100 человек, передает Первый канал "Евразия".

Масштабную уборку поддержали сотрудники рынка, местные жители и волонтеры.

"Суть эко-акции "Таза Казахстан" в том, чтобы навести чистоту на своей малой родине - в своем селе. Это акция для молодого поколения, чтобы мы им показали пример, что чистота и порядок начинаются с места, где ты живешь", - отметил житель Илийского района Нурлан Туймелиев.

Собранный в рамках акции мусор рассортировали для дальнейшей утилизации. В планах у местных жителей - проводить эко-акцию еженедельно.

Ранее сообщалось, что жители Акмолинской области также провели экологические акции и субботники в рамках программы "Таза Қазақстан". С момента старта акции в регионе уборкой были охвачены более 550 населенных пунктов, откуда вывезены 85 тыс. тонн мусора.

Жители Карагандинской области также провели экологическую акцию. 10 сентября молодежь Сарани очистила от мусора берег водохранилища у дамбы. В экоакции приняли участие 100 горожан.