Блокпост установили в Караганде

В Караганде на рынке "Арай" установлен блокпост для предотвращения краж скота. Полиция проверяет транспортные средства, перевозящие мясную продукцию, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по решению руководства ДП Карагандинской области в целях борьбы с кражами скота на территории рынка "Арай" в Караганде, где реализуется мясная продукция, организован блокпост. Полицейские проводят проверку транспортных средств, перевозящих мясо.

Полиция напоминает, что все граждане, занимающиеся перевозкой мяса и мясной продукции, обязаны иметь при себе ветеринарную справку по форме № 2. Эта форма является сертификатом качества мясной продукции. Его наличие отвечает за надежность и законность приобретения туши.

В течение ночи сотрудники полиции проверили 35 автомобилей, перевозивших мясную продукцию. В результате проверок выявлено два нарушения.

Так, 56-летний житель региона был задержан за перевозку мяса без необходимых документов.

Также для выяснения обстоятельств в отдел полиции был доставлен 25-летний житель одного из поселков области, который перевозил мясо на автомобиле Volkswagen Passat без соответствующих документов.

В конце сентября на автодорогах Карагандинской области были установлены 18 передвижных блокпостов. В прошлом году на одном из них полицейские задержали двух мужчин, похитивших арабского скакуна в поселке Агадырь с целью продажи на согым.

Ранее сообщалось, что во время проведения ОМП "Участок" сотрудники правоохранительных органов задержали группу из двух человек, подозреваемых в краже скота в Алматинской области. По версии следствия, подозреваемые действовали по одной схеме, выбирая места, где домашние животные паслись без присмотра. После этого, зарезав скотину на месте, вывозили туши в багажнике автомобиля.

Помимо этого, мясной рынок недавно проверяли в Астане: там продавали мясо с поддельными ветеринарными печатями. В отношении администрации рынка проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.