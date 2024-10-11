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Бродячие собаки наводнили окраины Павлодара

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Стая бродячих собак
Бродячие собаки в Павлодаре. Фото: irbistv.kz

О бродячих собаках в Павлодаре сообщают зооволонтеры. Четвероногие сбиваются в стаи и представляют серьезную опасность для людей, передает "Ирбис TV".

Стая бродячих собак численностью 10-15 особей привлекла внимание павлодарских зооволонтеров. Сейчас они пытаются выяснить, как собаки попали на пустырь.

Что характерно, у всех собак есть синяя бирка и чипы за ушами желтого цвета. Такие ставят только в специализированном центре временного содержания бродячих животных. А это значит, четвероногие попали сюда неслучайно.

"Выпуск происходит определенной партией, они выпускают не одну или две собаки. Областная ветеринарная станция объясняет нам, что выпускает собак в естественную среду обитания. Вы можете заметить, какая это естественная среда обитания для собак, которые ранее были домашними. Это собаки ручные, они подходят к людям. Здесь дачи рядом, пасется скот. В будущем будут писать, что собаки загрызли скотину. Если бы это была дикая собака, она бы ушла. Здесь дикие собаки образовывают стаи", - рассказала зооволонтер Надежда Гордова.

"Выход из ситуации один - выпускать собаку туда, где она была поймана. Поймали на даче, отвезите на дачу. Собака там жила, ее подкармливали люди, о ней заботились. Она стерильная и неагрессивная, у нее поменялся гормональный фон", - поделилась зооволонтер Александра Старина.

С тех пор, как отстреливать бродяжек стало запрещено законом, служба отлова привозит собак сначала на базу временного содержания управления ветеринарии, а после всех процедур их выпускают вновь на волю.

"С начала года выпущено 130 собак в естественную среду обитания. У нас не приют, а пункт временного содержания. Государство не может содержать до наступления естественной смерти этих бродячих животных.

Мы их отлавливаем, стерилизуем, вакцинируем и выпускаем в естественную среду. Если бы в парках где-то были бы кормушки, то можно было бы спокойно выпускать. А сейчас дети со школы, бабушки и дедушки идут с пакетами. Они будут в поисках питания преследовать", - сообщил руководитель отдела ветеринарии и лицензирования Управления ветеринарии Павлодарской области Галым Бейсенов.

Вопрос, куда выпускать таких собак, открытый. За чертой города они сбиваются в стаи и с наступлением морозов без еды будут представлять большую опасность для людей. Зооволонтеры обеспокоены.

Ранее в селе Батыр Мангистауской области, по словам владелицы стада, 40 коз растерзали бродячие собаки. За скот еще не выплачен кредит, и вся семья теперь лишилась дохода, а жители района - молочных продуктов.

А в Костанайской области сотни человек пострадали от укусов кошек за первые семь месяцев текущего года. Более тысячи обратились в больницу после укуса собак. Почти 1700 жителей региона пострадали от домашних животных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172895-brodyachie-sobaki-navodnili-okrainy-pavlodara/

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