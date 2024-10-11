"Все будем больными": "зеленые" активисты бьют тревогу из-за мусора на полигоне в Астане

"Зеленые" активисты в Казахстане бьют тревогу и заявляют о необходимости переработки мусора, а не закапывания его в землю, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, экоактивисты просят решить вопрос с заполненными полигонами. При этом они заявляют о необходимости внедрения переработки мусора, а не закапывания его в землю.

Если проблему не решить, то накопившиеся отходы, как считают "зеленые" активисты, настолько заразят почву и подземные воды, что пострадает здоровье жителей крупных городов. В будущем они прогнозируют такие проблемы со здоровьем у казахстанцев, как бесплодие, слабый иммунитет и уменьшение продолжительности жизни.

Среди предлагаемых мер - высокие штрафы за нераздельно выброшенный мусор и GPS-слежку за грузовыми машинами.

По данным телеканала, больше тысячи тонн твердых бытовых отходов свозят каждый день на столичный полигон. При этом он почти полностью заполнен, а власти намерены только расширят территорию. Тогда как экологи заявляют, что мусор нужно не закапывать в землю, а перерабатывать.

"Мы все будем больными, у нас будут бесплодные ребята, у нас будут короткие жизни, у нас будет загрязненный воздух. Это же все куда идет? Она же в воду идет. И типа мы пьем типа очищенную фильтрованную воду. Нет, мы не пьем очищенную воду. Мы пьем то, что гниет здесь веками", - отмечает член партийного экологического совета Асем Омар.

Винят экоактивисты, в первую очередь, самих горожан, которые, их мнению, не сортируют мусор и сваливают все в один бак. Таких нарушителей предлагается штрафовать, причем крупно. А за водителями грузовиков, которые вывозят строительный мусор на окраины городов, предлагают установить слежку со спутников.

"Вот как в Японии: если вы в синий пакет положили не то, что нужно - вас штрафуют. Причем штрафы очень высокие. При этом клеят на вашу дверь, что вы позорник. Было предложение, чтобы на каждую ГАЗель ставили GPS. Где он остановился, это фиксируется автоматически. И если там мусор, на этого водителя и повесить", - отмечает Асем Омар,

С нынешним объемом отходов, как считают в столичном акимате, единственное предприятие по их сортировке не справляется. Расширить же производство не позволяет слишком низкий тариф на сбор мусора.

"На сегодняшний день, конечно, требуется пересмотр данного тарифа. Может подняться в два раза согласно методике. Тем не менее мы смотрим и другие регионы, как утверждаются. Конечно, такого всплеска мы, может, допустить не можем, тем не менее пересмотр будет", - сообщила замруководителя управления охраны окружающей среды и природопользования акимата Астаны Жанар Бескемпирова.

По информации телеканала, на столичном полигоне уже накоплено почти 2 миллиона тонн мусора. Он заполнен на 95%, и, по прогнозам специалистов, его ресурс будет исчерпан уже к концу нынешнего года.

Отмечается, что весь прошлый год Астана испытывала проблемы с несвоевременным вывозом отходов. Тогда власти заявляли, что во всем виновата компания-монополист, которая в одиночку обслуживала весь мегаполис и попросту не успевала вывозить горы мусора.

С лета этого года в Астане отходами занимаются сразу несколько организаций, и завалы прямо посреди столичных дворов стали попадаться намного реже.

Источник: КТК

Так, в конце зимы жители левого берега Астаны жаловались на отсутствие регулярного вывоза отходов из их дворов. Сообщалось, что компания-монополист не в силах обслужить город.

Позже был объявлен конкурс и выбраны подрядчики, которые будут вывозить мусор из разных районов города.

Летом сообщалось, что в Костанае назревает мусорный коллапс. Если местное коммунальное предприятие не приведет город в порядок, здесь могут объявить режим ЧС местного масштаба.

Недавно полиция Алматы выступила с предупреждением - недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах.

При этом в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.