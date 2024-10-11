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Эзотерика

Пенсионерку нашли мертвой среди мусора в квартире в Павлодаре

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Квартира пенсионерки
Квартира. Кадр из идео: телеканал "Астана"

84-летнюю жительницу Павлодара обнаружили в квартире среди гор мусора - женщина приносила его домой мешками, что возмущало соседей, передает телеканал "Астана".

На бабушку часто жаловались, так как за несколько лет она накопила в квартире сотни килограммов мусора.

Женщина жила одна в квартире после того, как в феврале этого года ее сына убили. Соседи считают, что этот факт сказался на ее психическом состоянии.

Недавно пенсионерка куда-то пропала - соседи стали беспокоиться по этому поводу и вызвали полицию.

Прибывший на место участковый передал вызов спасателям. Через балкон попасть в квартиру не удалось - пришлось вскрывать дверь. К сожалению в квартире среди мусора лежало тело пенсионерки.

"Вызывают соседи, из квартиры доносится неприятный запах, долгое время не видели соседи женщину. Спасатели по месту вызова применили специальный инструмент, вскрыли квартиру, и в ванной комнате обнаружили тело женщины без признаков жизни", - рассказал Руководитель спасательного подразделения №1 ДЧС Павлодарской области Валерий Архипов.

Жильцы дома считают, если бы их соседка постоянно находилась под наблюдением врачей - такого страшного конца ей удалось бы избежать.

Сообщается, что женщину уже забирали в психоневрологический диспансер, но принудить к лечению не могли, а сама она отказалась.

"Когда к нам доставили эту женщину, она была в поведении абсолютно спокойном, отвечала на наши вопросы. Не было агрессивных или каких-то аутоагрессивных тенденций. Она объяснила, – что я очень бережлива и эти вещи мне нужны возможно в будущем будут. Такие люди подлежат оформлению в медико-социальные учреждения стационарного типа. Дом престарелых, я думаю. Психиатрическая больница в данном случае была ей не показана", - заявила замруководителя по психиатрической службе Павлодарского областного центра психического здоровья Виктория Ефимова.

Теперь судмедэкспертам предстоит выяснить, как долго тело пенсионерки пролежало в квартире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172844-pensionerku-nashli-mertvoy-sredi-musora-v-kvartire-v-pavlodare/

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