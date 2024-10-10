Чиновники выходят на зарядку в Алматинской области

С 7 по 16 октября среди государственных служащих проводится десятидневная утренняя зарядка под лозунгом "Спорт - важно, спорт - необходимо", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

Как рассказали в пресс-службе акимата, целью мероприятия является повышение престижа государственной службы, пропаганда здорового образа жизни и укрепление дружеских отношений между учреждениями области.

На зарядках присутствуют олимпийские призеры и чемпионы мира: Демеу Жадраев, Дамир Кузембаев и Жақанша Хорлан, которые вдохновляют участников своим примером.

В конце соревнования активные участники будут награждены денежными призами, медалями и дипломами I, II и III степени.

Госслужащие. Фото: акимат Алматинской области

"Это отличная возможность не только улучшить физическую форму, но и создать атмосферу единства и поддержки среди коллег. Спорт действительно объединяет!" - отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что родители и тренеры программы "Артспорт" пришли большой делегацией на встречу с акимом Алматинской области. Главной темой обсуждения стало отсутствие новых ваучеров и задержки зарплаты. Глава региона Марат Султангазиев ответил, что сейчас в области главный вопрос - это разгрузка трехсменных школ, поэтому все средства направлены на его решение, но программа тоже не останется без внимания.

Помимо этого, в Казахстане изменили порядок зачисления детей в спортивные секции. Теперь очередь на зачисление ведется информационной системой в автоматическом режиме. Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию.