Аким Карагандинской области пришел к пострадавшим спасателям (видео)

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев навестил в больнице спасателей, пострадавших при тушении степного пожара в Каркаралинском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на акима.

Как сообщается на официальной странице главы региона в Instagram, Ермаганбет Булекпаев выразил всем благодарность за проявленную стойкость и верность долгу.

"Сильный порывистый ветер осложнял работу и нашим пятерым героям пришлось рисковать жизнью. Двое из них находятся в ОРИТ", - говорится в сообщении.

Врачи продолжают наблюдать за пациентами, спасатели получают все необходимое лечение.

"Желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям и на службу", - отметил аким.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Затем огонь перекинулся на территорию Баянаульского национального парка в Павлодарской области.

Позже стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров.

8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что огонь продолжает распространяться, несмотря на все усилия, однако благодаря принятым мерам критической угрозы для населенных пунктов нет.

Накануне в МЧС заявили, что пожар в Карагандинской области удалось ликвидировать. В ходе тушения пострадали пять человек.