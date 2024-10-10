Аким Карагандинской области пришел к пострадавшим спасателям (видео)
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Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев навестил в больнице спасателей, пострадавших при тушении степного пожара в Каркаралинском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на акима.
Как сообщается на официальной странице главы региона в Instagram, Ермаганбет Булекпаев выразил всем благодарность за проявленную стойкость и верность долгу.
"Сильный порывистый ветер осложнял работу и нашим пятерым героям пришлось рисковать жизнью. Двое из них находятся в ОРИТ", - говорится в сообщении.
Врачи продолжают наблюдать за пациентами, спасатели получают все необходимое лечение.
"Желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям и на службу", - отметил аким.
Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Затем огонь перекинулся на территорию Баянаульского национального парка в Павлодарской области.
Позже стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров.
8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что огонь продолжает распространяться, несмотря на все усилия, однако благодаря принятым мерам критической угрозы для населенных пунктов нет.
Накануне в МЧС заявили, что пожар в Карагандинской области удалось ликвидировать. В ходе тушения пострадали пять человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172511-akim-karagandinskoy-oblasti-prishel-k-postradavshim-spasatelyam-video/
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