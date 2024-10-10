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Эзотерика

Аким Карагандинской области пришел к пострадавшим спасателям (видео)

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Ермагамбет Булекпаев
Ермагамбет Булекпаев. Кадр из видео: instagram.com/ermaganbetbulekpaev

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев навестил в больнице спасателей, пострадавших при тушении степного пожара в Каркаралинском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на акима.

Как сообщается на официальной странице главы региона в Instagram, Ермаганбет Булекпаев выразил всем благодарность за проявленную стойкость и верность долгу.

"Сильный порывистый ветер осложнял работу и нашим пятерым героям пришлось рисковать жизнью. Двое из них находятся в ОРИТ", - говорится в сообщении.

Врачи продолжают наблюдать за пациентами, спасатели получают все необходимое лечение.

"Желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям и на службу", - отметил аким.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Затем огонь перекинулся на территорию Баянаульского национального парка в Павлодарской области.

Позже стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров.

8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что огонь продолжает распространяться, несмотря на все усилия, однако благодаря принятым мерам критической угрозы для населенных пунктов нет.

Накануне в МЧС заявили, что пожар в Карагандинской области удалось ликвидировать. В ходе тушения пострадали пять человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172511-akim-karagandinskoy-oblasti-prishel-k-postradavshim-spasatelyam-video/

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