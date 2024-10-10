20 человек оказались в беде в Карагандинской области
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Карагандинские спасатели эвакуировали 20 пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Астана -Шымкент. Людей согрели в спецтехнике и доставили в кафе до прибытия нового автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, ночью на пульт 112 от водителя автобуса поступило сообщение о том, что по пути следования Астана - Шымкент обнаружена неисправности двигателя, поэтому он не может продолжать движение.
На место вызова незамедлительно был направлен транспорт для перевозки личного состава МЧС.
"Обогревшиеся в спецтехнике 20 пассажиров, среди которых был один ребенок, были благополучно эвакуированы в придорожное кафе до приезда резервного автобуса организации-перевозчика", - рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС в Актобе помогли вызволить застрявшую в грязи карету скорой помощи с пациентом. Прибывшие к месту вызова сотрудники на высокопроходимой технике отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.
В июне текущего года автобус с туристами из Великобритании застрял в песках в Қонаеве вблизи зоны отдыха. В транспортном средстве находилось 20 человек. Прибывшие к месту вызова спасатели отбуксировали автобус на очищенный участок дороги. Медпомощь туристам не потребовалась.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172391-20-chelovek-okazalis-v-bede-v-karagandinskoy-oblasti/
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