Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

20 человек оказались в беде в Карагандинской области

Опубликовано:

Спасатели Карагандинской области
Люди. Фото: t.me/qr_tjm

Карагандинские спасатели эвакуировали 20 пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Астана -Шымкент. Людей согрели в спецтехнике и доставили в кафе до прибытия нового автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, ночью на пульт 112 от водителя автобуса поступило сообщение о том, что по пути следования Астана - Шымкент обнаружена неисправности двигателя, поэтому он не может продолжать движение.

На место вызова незамедлительно был направлен транспорт для перевозки личного состава МЧС.

"Обогревшиеся в спецтехнике 20 пассажиров, среди которых был один ребенок, были благополучно эвакуированы в придорожное кафе до приезда резервного автобуса организации-перевозчика", - рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС в Актобе помогли вызволить застрявшую в грязи карету скорой помощи с пациентом. Прибывшие к месту вызова сотрудники на высокопроходимой технике отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.

В июне текущего года автобус с туристами из Великобритании застрял в песках в Қонаеве вблизи зоны отдыха. В транспортном средстве находилось 20 человек. Прибывшие к месту вызова спасатели отбуксировали автобус на очищенный участок дороги. Медпомощь туристам не потребовалась.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172391-20-chelovek-okazalis-v-bede-v-karagandinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie