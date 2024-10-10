Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Необоснованный рост цен на продукты пресекли в Павлодарской области

Опубликовано:

Бакалея
Продукты питания. Иллюстративное фото: fcafotodigital / Getty Images

Факты необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания в дошкольных учреждениях пресекли в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, было установлено, что ТОО является основным поставщиком в 108 из 158 дошкольных учреждений региона.

В договорах с дошкольными учреждениями (ясли-сады) разница в цене от завода-производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила:

  • подсолнечное масло - с надбавкой 286% (453 тг/л против 1300 тг/л),
  • крупа гречневая - 150% (240 тг/кг против 600 тг/кг),
  • сахар - 93% (325 тг/кг против 630 тг/кг),
  • куриное яйцо - 79% (430 тг/дес. против 770 тг/дес.),
  • соль - 66% (60 тг/кг против 100 тг/кг),
  • рис - 36% (490 тг/кг против 670 тг/кг),
  • масло сливочное - 22% (2075 тг/кг против 2550 тг/кг).

В результате предпринятых агентством мер данное ТОО было привлечено к административной ответственности.

"В настоящее время договоры на поставку СЗПТ с дошкольными учреждениями расторгнуты для перезаключения по сниженной стоимости, тем самым сумма сэкономленных средств составит более 30 млн тенге", - подчеркнули в АФМ.

Отмечается, что в рамках региональных Комиссий по расследованию посреднических схем ценообразования на социально значимые продовольственные товары агентством на системной основе проводится мониторинг стоимости поставок продуктов в бюджетные организации.

Ранее сообщалось, что некоторые основные продукты питания в Казахстане стоят дороже, чем год назад. Между тем в стране изменили механизм стабилизации цен. Соответствующий приказ подписал и.о. министра сельского хозяйства РК.

В июле 2024 года стало известно, что впервые с 2016 года в Казахстане произошло снижение индекса цен на социально значимые продовольственные товары благодаря комплексным мерам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172388-neobosnovannyy-rost-cen-na-produkty-presekli-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie