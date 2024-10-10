Необоснованный рост цен на продукты пресекли в Павлодарской области
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Факты необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания в дошкольных учреждениях пресекли в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, было установлено, что ТОО является основным поставщиком в 108 из 158 дошкольных учреждений региона.
В договорах с дошкольными учреждениями (ясли-сады) разница в цене от завода-производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила:
- подсолнечное масло - с надбавкой 286% (453 тг/л против 1300 тг/л),
- крупа гречневая - 150% (240 тг/кг против 600 тг/кг),
- сахар - 93% (325 тг/кг против 630 тг/кг),
- куриное яйцо - 79% (430 тг/дес. против 770 тг/дес.),
- соль - 66% (60 тг/кг против 100 тг/кг),
- рис - 36% (490 тг/кг против 670 тг/кг),
- масло сливочное - 22% (2075 тг/кг против 2550 тг/кг).
В результате предпринятых агентством мер данное ТОО было привлечено к административной ответственности.
"В настоящее время договоры на поставку СЗПТ с дошкольными учреждениями расторгнуты для перезаключения по сниженной стоимости, тем самым сумма сэкономленных средств составит более 30 млн тенге", - подчеркнули в АФМ.
Отмечается, что в рамках региональных Комиссий по расследованию посреднических схем ценообразования на социально значимые продовольственные товары агентством на системной основе проводится мониторинг стоимости поставок продуктов в бюджетные организации.
Ранее сообщалось, что некоторые основные продукты питания в Казахстане стоят дороже, чем год назад. Между тем в стране изменили механизм стабилизации цен. Соответствующий приказ подписал и.о. министра сельского хозяйства РК.
В июле 2024 года стало известно, что впервые с 2016 года в Казахстане произошло снижение индекса цен на социально значимые продовольственные товары благодаря комплексным мерам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172388-neobosnovannyy-rost-cen-na-produkty-presekli-v-pavlodarskoy-oblasti/
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