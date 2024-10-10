Пропавшую почти месяц назад жительницу Кокшетау нашли

Житель Кокшетау более двух недель искал пропавшую мать, затем обратился в полицию. К делу подключились стражи порядка и волонтеры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Заявление от мужчины в полицию Кокшетау поступило 6 октября. Женщина в середине сентября вышла из дома и не вернулась, сообщается на информационном медиапортале МВД.

Полицейские проверили медицинские учреждения, гостиницы, вокзалы, опросили возможных свидетелей ее передвижения, знакомых и родственников. Так, благодаря показаниям одного из опрошенных женщину удалось найти. Ее жизни ничего не угрожает, выясняются причины ее поступка.

Что делать при пропаже человека

По информации на сайте "Электронного правительства", при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.