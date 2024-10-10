Жители Актау подняли тревогу из-за сообщений о бесплатных обедах для их детей

В Актау на телефоны родителей стали массово приходить оповещения о бесплатном питании в школах. В АО "Национальные информационные технологии" объяснили ситуацию, передает Lada.kz.

Жители Актау стали получать сообщения от 1414, в которых предлагается стать получателями бесплатного питания для детей в школах. В нем можно пройти по ссылке. Некоторые из родителей начали утверждать, что ссылка мошенническая, однако в АО "НИТ" объяснили ситуацию.

"1 октября 2024 года пользователи приложения eGov Mobile получили сообщение от номера 1414 о получении цифрового ваучера на бесплатное питание в школах. Рассылка организована Министерством просвещения РК", - пояснили в НИТ.

Сообщение, как и ссылка, не являются мошенническими.

"Некоторые пользователи получили информацию в мессенджерах о том, что данная рассылка является мошеннической и ведет к блокировке банковских приложений. В связи с этим подчеркиваем, что рассылка исходного сообщения является достоверной, портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей. Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию", - гласит ответ.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года ученики начальных классов и дети из малообеспеченных семей питаются бесплатно в школьных столовых.

В сентябре фактчекеры сообщили, что казахстанцы начали получать сообщения от мошенников с требованием оплатить налоговые задолженности. Гражданам посоветовали не открывать электронные письма от неизвестных отправителей и удалять их непрочитанными.

Также мы писали, что мошенники могут использовать чужие аккаунты в мессенджерах, чтобы обманывать близких людей жертвы. В этот момент им можно перекрыть им доступ, "отвязав" их устройство.