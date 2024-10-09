Посетители ломбарда задержали вооруженного грабителя в Шымкенте

В один из ломбардов вошел человек в медицинской маске с пистолетом в руке, и потребовал у кассира денег. Его задержали 18-летние посетители, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Шымкента.

Публикация о происшедшем появилась в официальном Instagram-аккаунте полиции Шымкента. На видео видно, как мужчина в медицинской маске угрожает кассиру предметом, похожим на пистолет.

Стоявший в это время у стойки посетитель сначала чуть отходит в сторону, а потом нападает на агрессора, ошеломляя его и отталкивая к стене. Второй парень в это время находится у двери ломбарда.

В полиции отметили, что проявившим храбрость парням, которые задержали нарушителя до приезда полиции, по 18 лет.

Сообщается также, что начальник райотдела полиции Шымкента Нуржан Тилеуов наградил ребят благодарственным письмом.

Похожий случай произошел пару лет назад. Алматинский таксист помог стражам порядка вычислить одного из мародеров с оружием. Как выяснили в полиции, задержанный гражданин был активным участником беспорядков и других противоправных действий на территории Алматы.

Ранее в Сатпаеве девушка, чью маму ограбили, отправилась на поиски преступника. Она нашла незнакомца, который в тот момент был пьян, подралась с ним, сама его задержала и передала в руки полиции.