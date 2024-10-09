Стало известно, за какие нарушения получал штрафы поджегший себя алматинец

Стало известно, штрафы за какие нарушения получал поджегший себя мужчина в Алматы. Как сообщили в ответ на запрос NUR.KZ в Департаменте полиции города, общее число нарушений составило 189.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в полиции, наиболее часто водитель превышал скорость - количество штрафов за это нарушение у него составило 95. Общая их сумма равняется 1 061 000 тенге.

"В условиях города зафиксирована максимальная скорость движения - 102 км в час, допущенная водителем указанного транспортного средства", - сообщили в Департаменте полиции.

Кроме того, 92 нарушения касались требований линии и разметки. Общая сумма штрафов по этому виду нарушений ПДД составила 369 325 тенге. При этом оба вида нарушений зафиксированы автоматическими системами.

Еще два нарушения были выявлены сотрудниками патрульной службы - они касались отсутствия страхового полиса у водителя.

Напомним, 1 октября сообщалось, что на территории штрафной стоянки в Турксибском районе Алматы 33-летний мужчина сначала поджег свой автомобиль, затем и себя. Тогда в полиции сообщили, что мужчина имел неоплаченные штрафы на сумму 1 миллион 300 тысяч тенге. У водителя также отсутствовал полис об обязательном страховании и, согласно установленным правилам, авто должно быть водворено на специализированную штрафную стоянку.

Сегодня стало известно, что мужчина скончался.