Строительство 9-этажных домов запретили в Павлодаре

В Павлодаре не допустили точечную застройку 9-этажными многоквартирными домами по утвержденному проекту детальной планировки, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 30 ноября 2023 года акимат Павлодара утвердил проект детальной планировки с возможностью строительства 9-этажных многоквартирных жилых домов с площадью 364 га.

"Данный градостроительный документ противоречил требованиям генерального плана, где допускается строительство подобных объектов не более 4-5 этажей", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

По иску прокурора незаконный акт местного исполнительного органа судом был признан незаконным и отменен.

"По акту надзора за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, главный архитектор освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам", - уточнили в надзорном органе.

Ранее стало известно, что жители домов по улице Казправды в Павлодаре выступают против возведения новостроек. Люди боятся, что их трехэтажки могут пустить под снос. В акимате заверили, что эти жилые дома не являются аварийными и сносу не подлежат.

А павлодарцы, ожидающие жилье из госфонда, пожаловались, что вынуждены годами скитаться по съемным квартирам в ожидании квадратных метров. Они рассказали, что очередь движется очень медленно. В отделе жилищных отношений отметили, что причины этого объективные.