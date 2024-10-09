Заместитель акима Қонаева пришел домой к 104-летней пенсионерке (видео)

Жительница Қонаева Оксана Бетебаева отметила свой 104-й день рождения. Ее поздравили представители местной власти, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице акимата в Instagram, Бетебаева Оксана Демидовна родилась 7 октября 1920 года.

"После окончания медучилища в 1941 году была призвана на фронт и работала медсестрой в госпитале. Она была награждена орденом Отечественной войны II степени", - отметили в пресс-службе ведомства.

Заместитель акима Қонаева Толеген Кенжебеков вместе с членами Совета аксакалов навестили именинницу и лично поздравили с днем рождения.

Ранее сообщалось, что Алматинская область вошла в топ-3 по числу долгожителей. В регионе проживает 38 человек, достигших векового рубежа, что ставит область в число лидеров по количеству долгожителей. Наибольшее количество таких жителей зарегистрировано в Талгарском, Карасайском, Уйгурском и Енбекшиказахском районах. Всего в регионе насчитывается 164 002 пенсионера, среди которых 12 ветеранов Великой Отечественной войны и 2 315 тружеников тыла.

В Казахстане на данный момент проживает 423 человека, которым 100 лет и более. Самая пожилая женщина живет в области Ұлытау, ей 114 лет. После нее по возрасту идут двое жителей из Павлодарской и Туркестанской областей — им по 112 и 110 лет соответственно.

При этом, по данным Минтруда, больше всего долгожителей проживает в Туркестанской области - 64 человека, которым от 100 лет. Второе место у Алматы, 48 человек, третье - у Алматинской области, 38 человек.