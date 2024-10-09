Дороже на 2 тыс. тенге: супермаркет в Костанае оштрафовали из-за сыра
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В одном из магазинов в Костанае товар продали на 2 тыс. тенге дороже, чем было указано на ценнике. Супермаркет получил штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет торговли МТИ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департаментом торговли и защиты прав потребителей МТИ РК по Костанайской области на постоянной основе проводится мониторинг в масс-медиа.
По результатам было обнаружено сообщение о применении разных цен.
"Один из крупных супермаркетов области 1 октября текущего года реализовал сыр чечил по цене 6 888 тг/кг, тогда как на ценнике была указана цена 4 440 тг/кг", - пояснили в Комитете торговли.
Департамент возбудил дело об административном правонарушении. Супермаркет привлекли к ответственности по ч.4 ст.193 КоАП РК с наложением штрафа на сумму 55 380 тенге за реализацию товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цен выставленного на внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта.
Ранее житель Павлодара решил купить овсяные хлопья, но на кассе товар оказался вдвое дороже, чем было указано на ценнике. В итоге после проверки торговую сеть оштрафовали почти на 370 тыс. тенге.
А в Экибастузе приостановили лицензию магазина на реализацию алкогольной продукции за то, что в нем продавали спиртное после 23 часов. Также владелец торговой точки получил крупный штраф.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171877-dorozhe-na-2-tys-tenge-supermarket-v-kostanae-oshtrafovali-iz-za-syra/
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