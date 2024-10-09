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Просроченные продукты нашли в павлодарских магазинах

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Полки с продуктами в магазине
Магазин. Иллюстративное фото: Luis Alvarez / Getty Images

В Павлодарской области продукты с истекшим сроком годности обнаружили сотрудники департамента торговли и защиты прав потребителей на полках магазинов, передает "Ирбис TV".

Представители павлодарского департамента торговли и защиты прав потребителей закупили 36 видов продуктов. В итоге по 26 наименованиям у проверяющих появились нарекания.

Отмечается, что за покупками работники отправились в рамках государственного социального заказа. Приобрели напитки, сыры, масло растительное, хлебобулочные, молочные, кондитерские, колбасные изделия, бакалею.

"Из них выявлены 26 нарушений: 4 нарушения - продукция с истекшим сроком годности (масло подсолнечное, колбасные изделия), 22 нарушения по маркировке (непродовольственные - 2, напитки - 5, масло растительное - 3, хлебобулочные изделия - 3, кондитерские изделия - 6)", - сообщили в региональном департаменте торговли и защиты прав потребителей.

Вместе с тем в рамках проекта "Сапалы Өнім" провели исследование 58 наименований продукции, в 44 из которых также выявили нарушения. По всем этим фактам бизнесменов привлекли к ответственности.

Ранее в Мангистауской области гипермаркет оштрафовали на сумму более 360 тыс. тенге за отказ продавать перепелиные яйца. Суд обязал крупную торговую сеть разместить этот товар местного производителя.

А в Павлодаре в сети магазинов горожанин решил купить овсяные хлопья, но на кассе товар оказался вдвое дороже, чем было указано на ценнике. Недовольный покупатель решил отстоять свои права и обратился за помощью в департамент торговли и защиты прав потребителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171854-prosrochennye-produkty-nashli-v-pavlodarskih-magazinah/

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