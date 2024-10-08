Суд с компанией Rolex в Казахстане: рассмотрена законность решения суда

Решение суда о незаконности регистрации товарного знака, похожего на товарный знак, принадлежащий компании Rolex, признано законным и обоснованным, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, 9 июня 2023 года на гражданина Казахстана зарегистрирован товарный знак "C.".

От Rolex SA поступил запрос на его аннулирование, так как товарные знаки "C." и COSMOGRAPH "являются сходными до степени смешения", что может ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

20 февраля 2024 года решением апелляционного совета Министерства юстиции РК отказано в аннулировании товарного знака "C.", после чего компания Rolex SA обжаловала это решение.

Судом при рассмотрении дела установлено, что компания Rolex SA является владельцем товарного знака COSMOGRAPH по международной регистрации с приоритетом от 4 мая 1961 года в отношении товаров 14 класса, а именно части часов всех видов и их компонентов.

Товарный знак "C." зарегистрирован гораздо позже и в отношении товаров и услуг, связанных с часами.

"Несмотря на наличие в товарном знаке "C." определенной графики и дополнительного окончания в слове COSMOGRAPH, основным элементом по смыслу является слово "C.", - отмечает суд.

Таким образом, суд признал решение апелляционного совета Министерства юстиции РК от 20 февраля 2024 года и регистрацию товарного знака "C." незаконными, поскольку существует высокая вероятность смешения товаров, маркированных товарными знаками "C." и COSMOGRAPH, что может ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Судебная коллегия по административным делам суда Астаны признала решение первой инстанции законным и обоснованным, сообщается в публикации.

Судебные акты местных судов не вступили в законную силу.

Напомним, о том, что компания Rolex судится с Министерством юстиции Казахстана, стало известно в конце мая. Тогда члены Апелляционного совета, органа, рассматривавшего возражение, высказывали мнение, что товарный знак компании Rolex SA "Cosmograph" и товарный знак "Cosmo" не могут быть восприняты потребителем в качестве единого.

Мы писали также, что в июле суд Астаны вынес решение по иску швейцарской фирмы Rolex против гражданина Казахстана, который пытался зарегистрировать похожий на торговый знак компании бренд. Решение апелляционного совета Министерства юстиции РК от 20 февраля 2024 года и регистрация товарного знака "C." признали незаконными.

Добавим, на официальном сайте Rolex говорится, что это - швейцарская часовая марка с интегрированным и независимым производством. Ее штаб-квартира расположена в Женеве. Основатель компании - Ганс Вильсдорф.