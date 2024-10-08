Школьников из Алматинской области предупредили об уголовной ответственности

Ученикам школ Алматинской области рассказали об уголовной ответственности за ложные сообщения о терроризме и их последствиях для экстренных служб, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи незамедлительно выезжают по ложному вызову, а у работников различных учреждений и предприятий срываются рабочие графики.

Отмечается, что в результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб как гражданам, так и государству в целом.

"По всем поступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, затрачиваются ресурсы, принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий", - рассказали сотрудники УПЭ ДП.

В полиции обратили внимание, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма - уголовно наказуемое деяние. Виновник наказывается штрафом в размере до пяти тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, ограничением либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Граждане должны помнить, что экстренные службы, отвлекаясь на ложные вызовы, могут не успеть туда, где их действительно ждут. Также школьникам разъяснили алгоритм действий при возникновении террористической угрозы.

"Слушатели знакомятся с требованиями приказа министерства просвещения "Об утверждении инструкции по организации защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в области образования РК", - отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день подобные занятия проводятся во всех общеобразовательных школах региона.

Ранее в МВД обратились к казахстанским родителям и напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма. Если возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет, то в этом случае родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию детей.

Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов.

В июне текущего года в Костанае эвакуировали персонал школы из-за сообщения о заложенной бомбе и террористах в здании. Позже выяснилось, что звонок был шуткой 9-летнего мальчика. Он решил развеселить друзей.