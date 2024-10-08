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Спор из-за охранных услуг на 6 млн тенге привел в суд в Алматинской области

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Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

Судом в Алматинской области утверждено медиативное соглашение между двумя коммерческими организациями по делу о взыскании задолженности, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, специализированный межрайонный экономический суд рассмотрел гражданское дело по иску одной компании к другой о взыскании задолженности за оказанные охранные услуги в размере 6,3 млн тенге и судебных издержек.

"В целях развития института медиации стороны в кратчайшие сроки достигли соглашения об урегулировании спора в порядке медиации", - отметили в суде.

Согласно определению суда, медиативное соглашение было утверждено, и стороны пришли к взаимовыгодному решению. Ответчик обязался выплатить задолженность в рассрочку на два месяца, по 3,4 млн тенге ежемесячно, не позднее 7 числа каждого месяца. Истец в свою очередь отказался от требований о взыскании судебных издержек и оставшейся части задолженности.

Преимуществом заключения медиативного соглашения стало полное возвращение уплаченной государственной пошлины, которая составила более 180 тысяч тенге.

"Ответчику разъяснено, что в случае неуплаты истцу задолженности по вышеуказанному порядку истцом может быть подано ходатайство в суд о выдаче исполнительного листа о принудительном исполнении и взыскании суммы задолженности", - подчеркнули в суде.

Определение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области одно акционерное общество потребовало у другого 107,7 млн тенге, но спор закончился примирением сторон. Суд утвердил медиативное соглашение, гражданское дело прекратили. Истцу вернули уплаченную государственную пошлину в размере 3 269 068 тенге.

Помимо этого, в Павлодаре суд утвердил медиативное соглашение, по которому компания-должник обязалась выплатить в короткие сроки более 74 млн тенге. Стороны за девять дней достигли соглашения об урегулировании спора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171629-spor-iz-za-ohrannyh-uslug-na-6-mln-tenge-privel-v-sud-v-almatinskoy-oblasti/

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