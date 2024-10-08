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Погибшего пожарного проводили в последний путь в Карагандинской области (видео)

Опубликовано:

Церемония прощания с Хали Хайратом
Церемония прощания с Хали Хайратом. Кадр из видео: instagram.com/112qaragandy_tjd

Пожарного-героя Хали Хайрата, погибшего при тушении степного пожара в Каркаралинском районе Карагандинской области, проводили в последний путь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram, церемония прощания с Хали Хайратом прошла 8 октября.

"Каждый пожарный - герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой", - говорится в сообщении ДЧС.

Напомним, 6 октября при тушении степного пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат. Он ушел из жизни, выполняя свой служебный долг. В органах гражданской защиты сержант работал с 2014 года. Обстоятельства его гибели уточняются, начато досудебное расследование.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев выразил соболезнования семье погибшего. Он отметил, что его героический поступок является примером истинного мужества и самоотверженности. Хали Хайрат посвятил свою жизнь служению людям и защите родной земли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171611-pogibshego-pozharnogo-provodili-v-posledniy-put-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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