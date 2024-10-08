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Крупный пожар в Карагандинской области: прокуратура сделала заявление

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Вертолет в Карагандинской области
Тушение пожара. Фото: gov.kz

Прокуратура Каркаралинского района призвала граждан и представителей СМИ воздержаться от распространения ложной информации о пожаре в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как говорится на официальном сайте ведомства, в СМИ и различных социальных сетях участились случаи распространения заведомо ложной информации о пожаре в Каркаралинском районе. Публикуются непроверенные сообщения.

"Подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно-наказуемым деянием и влечет ответственность по статье 274 УК РК.

"В связи с этим прокуратура Каркаралинского района призывает граждан, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения данного правонарушения, доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

Добавим, что по ст.274 УК РК распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Позже огонь перешел на территорию Павлодарской области. Тушение осложнялось порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем.

Позднее стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров. В МЧС показали, как борются с огнем на территории двух регионов страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171482-krupnyy-pozhar-v-karagandinskoy-oblasti-prokuratura-sdelala-zayavlenie/

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