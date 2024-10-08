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Казахстанцу разрешили поехать на вахту в Россию

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Мужчина в аэропорту
Мужчина в аэропорту. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ЗКО действия судебного исполнителя, запретившего казахстанцу покидать страну, признали незаконными. Мужчине разрешили поехать на вахту в Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, согласно материалам дела, гражданин Казахстана, находясь на трудовой вахте на территории Российской Федерации, узнал о том, что частным судебным исполнителем был зарегистрирован запрет на его выезд за пределы Республики Казахстан, о чем вынесено соответствующее постановление.

Посчитав данное постановление незаконным и необоснованным, мужчина обратился в суд с иском, указывая, что судебный исполнитель надлежащим образом не уведомил и не известил его в установленные сроки, и не предоставил для ознакомления постановление.

"Истец работает вахтовым методом в Хабаровском крае Российской Федерации. Оспариваемое постановление полностью лишает его единственного источника дохода, поскольку лишает возможности выезда на место работы, что в свою очередь нарушает конституционное право истца на труд", - отметили в суде.

Согласно законодательству, участников исполнительного производства информируют об исполнительных действиях и о мерах принудительного исполнения извещением.

Суд достоверно установил, что ни оспариваемое постановление, ни извещение должным образом истцу направлены не были.

Решением СМАС ЗКО административный иск гражданина удовлетворен. Постановление частного судебного исполнителя о временном ограничении на выезд из Республики Казахстан признали незаконным.

Решение уже вступило в законную силу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171448-kazahstancu-razreshili-poehat-na-vahtu-v-rossiyu/

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