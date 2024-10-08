Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Свыше 12 млрд тенге потеряли алматинцы из-за мошенников

Опубликовано:

Мужчина в балаклаве держит в руках телефон и карту
Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

12 млрд тенге потеряли алматинцы из-за мошенников, об этом сообщил начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава полиции города на заседании общественного совета сообщил, что с начала года в мегаполисе зарегистрировано более 6 тысяч мошенничеств. Из-за многоэпизодности и неоднократности действий мошенников горожан причинен ущерб на сумму более 12 млрд тенге.

Однако, как отмечает генерал, удалось сократить количество интернет-мошенничеств, совершаемых против казахстанцев, на 14,5%.

"Проделана работа, направленная на профилактику и активизацию борьбы с преступлениями, что связаны с нарушением прав интеллектуальной собственности. В целях стабилизации оперативной обстановки полицией проводится работа с населением по главным критериям - это, в первую очередь, правовая грамотность населения, доступная и понятная информационная работа на уровне СМИ, рекламных буклетов на улицах, в общественных местах, по видам и методам мошенничеств", - рассказал Арыстангани Заппаров.

Он добавил, что проводится мониторинг новых видов мошенничеств, пути их совершения и своевременное принятие мер по предупреждению.

Ранее мы рассказывали, как не стать легкой добычей злоумышленников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171443-svyshe-12-mlrd-tenge-poteryali-almatincy-iz-za-moshennikov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie