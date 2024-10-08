Свыше 12 млрд тенге потеряли алматинцы из-за мошенников

12 млрд тенге потеряли алматинцы из-за мошенников, об этом сообщил начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава полиции города на заседании общественного совета сообщил, что с начала года в мегаполисе зарегистрировано более 6 тысяч мошенничеств. Из-за многоэпизодности и неоднократности действий мошенников горожан причинен ущерб на сумму более 12 млрд тенге.

Однако, как отмечает генерал, удалось сократить количество интернет-мошенничеств, совершаемых против казахстанцев, на 14,5%.

"Проделана работа, направленная на профилактику и активизацию борьбы с преступлениями, что связаны с нарушением прав интеллектуальной собственности. В целях стабилизации оперативной обстановки полицией проводится работа с населением по главным критериям - это, в первую очередь, правовая грамотность населения, доступная и понятная информационная работа на уровне СМИ, рекламных буклетов на улицах, в общественных местах, по видам и методам мошенничеств", - рассказал Арыстангани Заппаров.

Он добавил, что проводится мониторинг новых видов мошенничеств, пути их совершения и своевременное принятие мер по предупреждению.

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