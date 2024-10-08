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Акиматы предоставляют ложные данные о посаженных деревьях, заявил Бектенов

Опубликовано:

Земельный участок
Поле и лес. Иллюстративное фото: LegART / Getty Images

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина сегодня заявил, что крупные пожары последних лет показали неготовность лесных организаций к противодействию ЧП, передает корреспондент NUR.KZ.

Бектенов сообщил, что необходимо принять меры по защите лесов от незаконной вырубки и пожаров.

"Хочу отметить, что ранее в национальных парках и резерватах на недостаточном уровне велась работа по противопожарным мероприятиям. Крупные пожары прошлых лет показали неготовность лесных организаций для противодействия им", - отметил он.

По его словам, существуют факты предоставления акиматами недостоверной информации по количеству посаженных сеянцев и деревьев. Также, по его словам, умалчивается реальный процент прижившихся.

"Надо пресекать и наказывать за подобные факты", - поручил премьер-министр.

Напомним, 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области начался пожар. Там загорелась сухая трава. Позже огонь перешел на территорию Павлодарской области. На непокрытой лесом территории Баянаульского государственного национального природного парка тушение осложнялось порывистым ветром и высоким травостоем.

Жителей близлежащего села Желтау эвакуировали в безопасное место. При этом на данный момент угрозы населенным пунктам нет.

Вчера в МЧС сообщали, что общая площадь увеличилась до 45 тыс. га. Тогда же в ведомстве обратили внимание, что степной пожар в Павлодарской области локализован на предварительной площади 10 тыс. га.

За несколько часов до этого стало известно, что площадь пожара в Карагандинской области составляла 21 тыс. га.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171401-akimaty-predostavlyayut-lozhnye-dannye-o-posazhennyh-derevyah-zayavil-bektenov/

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