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Очередных африканцев-нелегалов выявили в Алматы

Опубликовано:

Нелегальные мигранты
Нелегальные мигранты. Фото: polisia.kz

Нелегальных мигрантов из Африки выявили стражи порядка в Алматы - нарушителей пообещали выдворить из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации полицейских, в ходе рейда выявили шестерых африканцев и одного гражданина соседнего государства.

Они незаконно трудились на частной стройке, в ресторане и автомойке.

"У иностранцев отсутствовали документы личности. Они водворены в приемник-распределитель ДП. Вместе с тем, за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан правонарушители привлечены к административной ответственности и будут выдворены из страны", - заявил начальник управления миграционной службы ДП города Асхат Бутунчинов.

Он также напомнил, что сейчас в Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Участок”, направленное на оздоровление оперативной обстановки, обеспечение общественного порядка, дорожной безопасности, пресечения фактов незаконной миграции и иных противоправных действий.

Напомним, в феврале этого года несколько десятков нелегальных мигрантов из стран Африки задержали в Алматы - многие из них были без документов.

В марте этого года в Астане нелегалок из Африки поймали за оказанием интимных услуг - они организовали массажный салон.

Также мы писали, что летом нелегалы из Африки были принудительно выдворены из Казахстана - трое африканцев нарушили миграционное законодательство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171373-ocherednyh-afrikancev-nelegalov-vyyavili-v-almaty/

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