Очередных африканцев-нелегалов выявили в Алматы
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Нелегальных мигрантов из Африки выявили стражи порядка в Алматы - нарушителей пообещали выдворить из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По информации полицейских, в ходе рейда выявили шестерых африканцев и одного гражданина соседнего государства.
Они незаконно трудились на частной стройке, в ресторане и автомойке.
"У иностранцев отсутствовали документы личности. Они водворены в приемник-распределитель ДП. Вместе с тем, за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан правонарушители привлечены к административной ответственности и будут выдворены из страны", - заявил начальник управления миграционной службы ДП города Асхат Бутунчинов.
Он также напомнил, что сейчас в Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Участок”, направленное на оздоровление оперативной обстановки, обеспечение общественного порядка, дорожной безопасности, пресечения фактов незаконной миграции и иных противоправных действий.
Напомним, в феврале этого года несколько десятков нелегальных мигрантов из стран Африки задержали в Алматы - многие из них были без документов.
В марте этого года в Астане нелегалок из Африки поймали за оказанием интимных услуг - они организовали массажный салон.
Также мы писали, что летом нелегалы из Африки были принудительно выдворены из Казахстана - трое африканцев нарушили миграционное законодательство.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171373-ocherednyh-afrikancev-nelegalov-vyyavili-v-almaty/
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