Спасение собаки из глубокого колодца попало на видео в Астане

В Астане собака упала в глубокий колодец и не смогла самостоятельно выбраться. Неравнодушные граждане вызвали спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В столичном районе Байконыр по улице Жетиген собака упала в колодец и не смогла самостоятельно выбраться, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На место прибыли спасатели и вытащили ее. Спасение животного попало на видео.

Добавим, в феврале Казнет растрогало спасение щенка, замерзшего в ледяной проруби в одном из водных каналов Алматы. Его вытащил мужчина, который рисковал собой, добиравшись до пса по тонкому льду.

В мае в области Жетiсу спасателям пришлось вызволять из канализационного люка собаку.

В июне в Жезказгане лошадь упала в старый колодец, оттуда ее вызволяли при помощи спасательной веревки. Животное не пострадало.