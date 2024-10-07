Жительница Актау неожиданно узнала, что не является гражданкой Казахстана (видео)

Жительница Актау, которая больше 20 лет прожила в стране, неожиданно узнала, что не является гражданкой Казахстана из-за ошибки, допущенной работником миграционной службы, передает телеканал "Астана".

Как рассказала журналистам Мзия Цхададзе, все эти 20 лет она выезжала за границу, вела активную социальную жизнь, стала предпринимателем. И все это по казахстанским документам.

Однако в этом году перед летним отпуском девушке неожиданно отказали в получении паспорта ее дочери, заявив, что сама Мзия не является гражданкой Казахстана.

"Когда моя мама получала гражданство, она получала по упрощенке, на тот момент не говорили, что нужно получать отдельно на ребенка и так далее. Сказали: ребенок идет по матери. Когда пришли в ЦОН, также спокойно дали все документы. Я подала на удостоверение, получила его", – поделилась Мзия.

Сейчас в миграционной полиции девушке предлагают лететь в Астану, в консульство Грузии. Там подать на гражданство и получить грузинский паспорт, затем отказаться от него и вновь подавать на оформление казахстанского гражданства.

При этом в ведомстве признали ошибку сотрудника, допущенную 9 лет назад.

"Ошибка в оформлении статуса Мзии Цхададзе допущена еще в 2015 году нашими сотрудниками миграционной службы. На момент документирования Мзия не являлась гражданкой Казахстана.

В 2014 году гражданство Казахстана было приобретено только матерью Мзии – Мананой Цхададзе, отец является гражданином Грузии.

В настоящее время Мзие Цхададзе необходимо предоставить справку из посольства Грузии о наличии либо отсутствии гражданства Республики Грузии. В последующем она может претендовать на получение казахстанского гражданства в упрощенном порядке, так как ее супруг является гражданином РК", – прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

Сама Мзия раздумывает над тем, чтобы обратиться в суд.