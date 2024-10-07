"Занимается извозом": автоледи "накатала" штрафов на 1,5 млн тенге в Туркестанской области

В Туркестанской области сотрудники патрульной полиции выявили водителя автомобиля Hyundai Elantra, которая не оплатила штрафы на сумму более 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, через программу "Қорғау" поступил сигнал на планшет полиции. После чего стражи порядка остановили автомобиль на трассе Шымкент - Самара в Ордабасинском районе Туркестанской области.

Согласно постановлению судебного исполнителя, владелица автомобиля Hyundai Elantra не оплатила штрафы в размере свыше 1,5 млн тенге.

"При проверке выяснилось, что женщина занимается частным извозом. А большинство штрафов связаны с превышением скорости", - отметили в МВД.

В соответствии с требованиями закона полиция водворила автомобиль на штрафстоянку и разъяснила водителю о необходимости своевременной уплаты штрафов.

В Актобе тоже наказали любительницу быстрой езды на Lexus. Полицейские привлекли к ответственности автоледи, которая 119 раз нарушила скоростной режим за полтора месяца на улицах областного центра. Общая сумма ее штрафов составила более 3 млн тенге.

Также в Актобе полицейским показалось подозрительным поведение девушки за рулем. Выяснилось, что она ездила подшофе. Кроме того, девушка недавно была лишена водительского удостоверения на 7 лет за управление транспортным средством в алкогольном опьянении.