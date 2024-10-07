Как решают проблему с дорогами в Алматинской области

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области отчиталось о достижениях за 9 месяцев 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как говорится на официальном сайте ведомства, в регионе активно проводятся работы по ремонту автомобильных дорог местного значения.

Запланированы 14 проектов среднего ремонта, 3 проекта капитального ремонта и 1 новый строительный проект, в результате уже отремонтировано 136,1 км дорог. Это существенно улучшает качество дорожного покрытия и облегчает передвижение жителей.

Новые дороги и отремонтированные участки уже оказывают прямое влияние на повседневную жизнь. Например, отремонтирована дорога Капшагай - Баканас - Карой к селу Коктал, что упростило доступ местных жителей к городу.

Для обеспечения безопасности граждан были установлены автоматизированные измерительные станции. Эта новшество поможет повысить безопасность дорожного движения, контролировать скорость и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

В этом году уже выполнены работы по ремонту 22 826 квадратных метров дорог, установлены 443 новых дорожных знака и 14 искусственных преград.

В области работают 24 перевозчика, занимающихся пассажирскими перевозками, а также 7 автостанций. За 9 месяцев 2024 года обновлено 44 автобуса, что обеспечит экологически чистый и комфортный транспортный сервис.

Помимо этого, субсидируются социально значимые маршруты, на что выделено 2,5 миллиарда тенге. Это позволит жителям свободно перемещаться между городом и селом, получая качественные услуги.

Для повышения качества дорог и пассажирских перевозок важно получать обратную связь от жителей. Запланированы опросы и общественные слушания для сбора мнений и предложений граждан. Это позволит учитывать требования населения и уточнять направление развития.

"Новые инициативы и изменения в системе автомобильных дорог и пассажирского транспорта Алматинской области направлены на улучшение качества жизни населения. Развитие дорожной инфраструктуры и совершенствование транспортных услуг положительно скажутся на социально-экономическом росте региона. Эти работы будут продолжены для повышения благосостояния жителей", - отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность ввести сразу шесть платных участков автомобильных дорог. Однако только на двух из них будут взимать плату с легковых автомобилей. Что касается остальных трасс, то они будут бесплатными для водителей легковых автомобилей, так как принадлежат ко второй технической категории. Это значит, что за проезд по ним нужно будет платить только водителям автобусов и грузовиков.

Также стало известно, что Казахстан собирается изучить опыт канадских дорожников по строительству дорог. Министр транспорта провел соответствующую встречу с замминистра транспорта Канады Аруном Тангараджем. В ходе встречи стороны договорились об организации визита казахстанских дорожников в Канаду для изучения опыта по строительству автодорог.