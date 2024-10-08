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Скляр рассказал, чем займется после ухода с госслужбы

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Роман Скляр
Роман Скляр. Фото: Акорда

На брифинге в кабмине заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, чем бы он стал заниматься после окончания госслужбы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты задали Скляру интересный вопрос о его планах после завершения работы в госструктурах. Также его спросили, хотел бы он сам стать премьер-министром.

"Никогда мне такой вопрос не задавали - кем я себя в будущем вижу… но я иногда своим друзьям говорю: все же первая моя профессия, и по специальности я - строитель. Поэтому, когда я закончу работу на госслужбе, я точно пойду заниматься строительством - мне это очень нравится. Если говорить откровенно, и каких-либо других амбиций, кроме как стать строителем, у меня нет", - ответил Скляр.

Добавим, также сегодня на брифинге Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика для строительства АЭС в Казахстане. По его словам, с наибольшей вероятностью это будет консорциум, потому что безопасность превыше всего.

Также Скляра и главу Минэнерго журналисты спросили, готовы ли они перевезти свои семьи в село Улкен Алматинской области, где планируют строить АЭС, чтобы таким образом с одной стороны контролировать, а с другой - гарантировать безопасность станции. В ответ те сообщили о планах регулярно там бывать.

Напомним, сегодня в ЦИК озвучили окончательные итоги референдума по строительству АЭС в Казахстане - за строительство АЭС в Казахстане проголосовало 71,12%, или 5 561 937 казахстанцев, принявших участие в референдуме, против – 2 045 271 человек. Больше 82 тыс. голосовавших выбрали оба ответа в бюллетене.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС. Голосование состоялось в минувшее воскресенье, 6 октября. По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170911-sklyar-rasskazal-chem-zaymetsya-zavershiv-kareru-na-gossluzhbe/

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