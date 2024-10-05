Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Президент Казахстана поздравил учителей

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что они достойно выполняют свою миссию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что они достойно выполняют очень ответственную и важную миссию.

Глава государства отметил масштабную работу по развитию сферы просвещения в нашей стране.

"По моему поручению был принят специальный закон "О статусе педагога", направленный на защиту прав и законных интересов учителей.

Значительно увеличилась заработная плата преподавателей и воспитателей. Они также освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей.

Данным Законом учреждено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", и это не просто титул, а высокая государственная награда. Обладателю звания вручается солидное денежное вознаграждение. По всей республике этой наградой уже отмечены 46 педагогов.

Учителям также выплачивается надбавка в соответствии с их академической степенью. Кроме того, педагогам, подготовившим призеров международных олимпиад, оказывается финансовая поддержка.

Стипендии студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, увеличены в 2,5 раза. В этом году на подготовку будущих учителей выделено порядка 16 тысяч грантов. Среди тех, кто их получил, около 1 800 обладателей знака "Алтын белгі". Это весьма позитивная тенденция", - подчеркнул глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в стране реализуется проект по отбору настоящих лидеров - лучших специалистов в области образования.

134 учителя из числа участников проекта уже назначены директорами школ. Далее президент остановился на системных мерах, предпринимаемых государством для повышения качества образования в стране, а также гармоничного и всестороннего развития детей.

"В рамках Национального проекта "Комфортная школа" в следующем году запланировано возведение 217 новых школ, в которых смогут обучаться свыше 460 тысяч детей. Это будут передовые учебные заведения, оснащенные по самым современным требованиям. В них также будет создана безбарьерная среда для детей с особыми потребностями. Данный масштабный проект позволит решить проблему трехсменного обучения, сократить разрыв между качеством обучения в городских и сельских школах.

Кроме того, в Казахстане ежегодно осуществляется модернизация зданий не менее одной тысячи школ. Огромное внимание уделяется цифровизации образовательного процесса. Проводится комплексная работа по подключению всех школ к высокоскоростному интернету. Большое значение придается дополнительному образованию, которым планируется охватить свыше трех миллионов человек. В этом году ученики казахстанских школ завоевали более 360 медалей на международных олимпиадах. Это тоже результат самоотверженного труда и профессионализма наших педагогов", - сказал глава государства.

Президент отметил, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации. Важно воспитать в молодых людях качества, которыми должен быть наделен Ответственный гражданин - Адал азамат.

"Ученикам нужно прививать знания, патриотизм и трудолюбие. Конечно, это непростая задача. В последнее время все больше подростков подпадают под негативное влияние интернета. Сейчас принимаются конкретные меры, направленные на защиту детей от различных угроз. По моему поручению разработана "Единая программа воспитания", в которой учтены предложения и идеи, высказанные на Национальном курултае. В школах открыты центры педагогической поддержки родителей", - подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в воспитательной работе вместе с педагогами должны участвовать и родители. Он поблагодарил за подлинную заботу о своей стране учителей, которые во время пандемии и паводков добросовестно выполняли свои обязанности, не прерывая учебный процесс.

"Нет звания выше педагога. Даже самые великие личности остались в истории как ученики своих наставников. Одним словом, у истоков всех достижений стоят учителя. Судьба нации - в их руках. Мы должны чтить педагогов, которые играют важную роль в нашем обществе. Потому что, вы, обучая детей, закладываете фундамент будущего нашего государства и вносите большой вклад в развитие Казахстана. Ваши неустанные усилия заслуживают особого уважения и высокой оценки", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в Казахстане очень много учителей, достойных самых высоких почестей, и заслуги каждого из них будут учтены.

"Особое внимание будет уделено учительским династиям. Сегодня прочитал статью о семье Аслаевых, которые трудятся на ниве образования 350 лет. Эта семья проживает в области Абай. Я думаю, такие династии у нас есть в Казахстане", - считает Касым-Жомарт Токаев.

В завершение встречи глава государства вручил нагрудный знак педагогам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны.

Напомним, сегодня, 5 октября, в Казахстане отмечают профессиональный праздник всех работников сферы образования - День учителя. Эта дата стала постоянной с 2023 года. До этого праздник отмечали в первое воскресенье октября.

Министр культуры и информации Аида Балаева сегодня поздравила педагогов. Она пожелала крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и благодарных учеников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170191-prezident-kazahstana-pozdravil-uchiteley/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie