Президент Казахстана поздравил учителей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что они достойно выполняют свою миссию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что они достойно выполняют очень ответственную и важную миссию.

Глава государства отметил масштабную работу по развитию сферы просвещения в нашей стране.

"По моему поручению был принят специальный закон "О статусе педагога", направленный на защиту прав и законных интересов учителей.

Значительно увеличилась заработная плата преподавателей и воспитателей. Они также освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей.

Данным Законом учреждено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", и это не просто титул, а высокая государственная награда. Обладателю звания вручается солидное денежное вознаграждение. По всей республике этой наградой уже отмечены 46 педагогов.

Учителям также выплачивается надбавка в соответствии с их академической степенью. Кроме того, педагогам, подготовившим призеров международных олимпиад, оказывается финансовая поддержка.

Стипендии студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, увеличены в 2,5 раза. В этом году на подготовку будущих учителей выделено порядка 16 тысяч грантов. Среди тех, кто их получил, около 1 800 обладателей знака "Алтын белгі". Это весьма позитивная тенденция", - подчеркнул глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в стране реализуется проект по отбору настоящих лидеров - лучших специалистов в области образования.

134 учителя из числа участников проекта уже назначены директорами школ. Далее президент остановился на системных мерах, предпринимаемых государством для повышения качества образования в стране, а также гармоничного и всестороннего развития детей.

"В рамках Национального проекта "Комфортная школа" в следующем году запланировано возведение 217 новых школ, в которых смогут обучаться свыше 460 тысяч детей. Это будут передовые учебные заведения, оснащенные по самым современным требованиям. В них также будет создана безбарьерная среда для детей с особыми потребностями. Данный масштабный проект позволит решить проблему трехсменного обучения, сократить разрыв между качеством обучения в городских и сельских школах.

Кроме того, в Казахстане ежегодно осуществляется модернизация зданий не менее одной тысячи школ. Огромное внимание уделяется цифровизации образовательного процесса. Проводится комплексная работа по подключению всех школ к высокоскоростному интернету. Большое значение придается дополнительному образованию, которым планируется охватить свыше трех миллионов человек. В этом году ученики казахстанских школ завоевали более 360 медалей на международных олимпиадах. Это тоже результат самоотверженного труда и профессионализма наших педагогов", - сказал глава государства.

Президент отметил, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации. Важно воспитать в молодых людях качества, которыми должен быть наделен Ответственный гражданин - Адал азамат.

"Ученикам нужно прививать знания, патриотизм и трудолюбие. Конечно, это непростая задача. В последнее время все больше подростков подпадают под негативное влияние интернета. Сейчас принимаются конкретные меры, направленные на защиту детей от различных угроз. По моему поручению разработана "Единая программа воспитания", в которой учтены предложения и идеи, высказанные на Национальном курултае. В школах открыты центры педагогической поддержки родителей", - подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в воспитательной работе вместе с педагогами должны участвовать и родители. Он поблагодарил за подлинную заботу о своей стране учителей, которые во время пандемии и паводков добросовестно выполняли свои обязанности, не прерывая учебный процесс.

"Нет звания выше педагога. Даже самые великие личности остались в истории как ученики своих наставников. Одним словом, у истоков всех достижений стоят учителя. Судьба нации - в их руках. Мы должны чтить педагогов, которые играют важную роль в нашем обществе. Потому что, вы, обучая детей, закладываете фундамент будущего нашего государства и вносите большой вклад в развитие Казахстана. Ваши неустанные усилия заслуживают особого уважения и высокой оценки", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в Казахстане очень много учителей, достойных самых высоких почестей, и заслуги каждого из них будут учтены.

"Особое внимание будет уделено учительским династиям. Сегодня прочитал статью о семье Аслаевых, которые трудятся на ниве образования 350 лет. Эта семья проживает в области Абай. Я думаю, такие династии у нас есть в Казахстане", - считает Касым-Жомарт Токаев.

В завершение встречи глава государства вручил нагрудный знак педагогам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны.

Напомним, сегодня, 5 октября, в Казахстане отмечают профессиональный праздник всех работников сферы образования - День учителя. Эта дата стала постоянной с 2023 года. До этого праздник отмечали в первое воскресенье октября.

Министр культуры и информации Аида Балаева сегодня поздравила педагогов. Она пожелала крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и благодарных учеников.